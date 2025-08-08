Milei endurece su plan económico: sin emisión y con déficit cero como meta

El presidente Javier Milei anunció hoy el envío de proyectos para blindar el gasto público y penalizar proyectos que incurran en déficit fiscal y le advirtió al Congreso que “si quieren volver atrás, van a tener que sacarlo con los pies para adelante”, al ratificar el rumbo económico del Gobierno pese a la aprobación de poryectos como el aumento de jubilaciones, moratoria, presupuesto de universidades y emergencia del Hospital Garrahan.

Por cadena nacional, Milei afirmó que su gestión “asumió con un mandato económico claro” , en referencia a “terminar con la inflación”, por lo que “la única manera de lograr es ebjetivo es a través del orden fiscal, monetario y cambiario”.

Y señaló que el Congreso dio un “nuevo espectáculo lamentable” porque “impulsó un conjunto de leyes destinadas a destruir el superavit fiscal, usando causas nobles como excusa”, al “promulgar leyes que llevana a la quiebra nacional”.

“No se dejen engañar por los que ya llevaron al país al pozo del que estamos intentando salir”, expresó, en referencia a los bloques de la oposición.

Para Milei, la política impulsa “engaos demagógicos” que “toma a los ciduadanos como idiotas”, en referencia a los proyectos impulsados por la oposición en el Congreso.

“Si los sumamos, lo que incluye reinstaurar la moratoria, aumentar el sueldo docente y las pensiones por discapacidad, representan un gasto anualizado del 2,5 del PBI, equivlanete a una YPF por año, o sea, un endeudamiento adicional de más de 300 mil millones de dólares”.