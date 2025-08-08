La particular manera en la que Coki Ramírez se postuló para salir con el presidente Javier Milei

La cantante no descartó una cita con el Presidente y fue contundente al relatar qué tipo de salida tendría con Milei, si él se lo propone.

Coki Ramírez quedó en el centro de la escena tras manifestar su apoyo al presidente Javier Milei durante una entrevista en el stream “Laca”, conducido por Tomás Díaz Cueto. La cantante cordobesa dejó en claro su postura y sorprendió con declaraciones sobre un posible encuentro con el mandatario.

“Yo a Javier Milei le creo y creo que el tipo quiere hacer las cosas bien. Pero hay demasiada mugre que remover”, afirmó Ramírez al ser consultada sobre la gestión actual del máximo mandatario.

Coki Ramírez no descarta salir con Milei Sus dichos generaron repercusión y, poco después, fue abordada por un móvil de LAM. El cronista Santiago Riva Roy le preguntó sin rodeos si tendría una cita con el Presidente. La respuesta de Coki no pasó desapercibida.

“Si te tiro nombres, el presidente Javier Milei, ¿qué te parece?”, lanzó el periodista. “Tiene algo, algo debe tener, si Yuyito y Fátima (Florez) salieron con él, no sé, es como un misterio el Presidente”, respondió la artista con una sonrisa. Y agregó: “Charlaría con Javier Milei, me parece que tiene una cabeza… Hablaría con él horas y horas y ahí hay que ver si hay piel”.