8 de agosto de 2025 - 12:36

Indignado, Javier Milei hablará a hoy a las 21 por Cadena Nacional: en qué se centrará

Así lo confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni en la habitual conferencia de prensa.

Javier Milei hablará hoy por Cadena Nacional.

Javier Milei hablará hoy por Cadena Nacional.

Foto:

Captura de video
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

la particular manera en la que coki ramirez se postulo para salir con el presidente javier milei

La particular manera en la que Coki Ramírez se postuló para salir con el presidente Javier Milei

Por Redacción Espectáculos
El Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza quedó oficializado ante la Justicia Electoral. 

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: los 11 puntos que acordaron como plataforma electoral

Por Redacción Política

Así lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la habitual conferencia de prensa en la que además detalló que el mandatario abordará la derogación de los decretos delegados que anulan la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección Nacional de Vialidad, los cambios sobre el INTA y el INTI, así como las reformas en el Banco Nacional de Datos Genéticos y sobre institutos culturales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La estrella culona del CONICET llega al New York Times 

La "estrella culona" del CONICET llegó al New York Times y la presentaron como el "símbolo de resistencia"

Por Redacción Sociedad
Javier Milei convocó a una nueva reunión de Gabinete tras las decisiones en Diputados.

Milei reunió de urgencia a su Gabinete tras la dura derrota en el Congreso

Por Redacción Política
O no es muy inteligente o es corrupto: Diana Mondino fue lapidaria con Milei por el caso $LIBRA.

"O no es muy inteligente o es corrupto": Diana Mondino fue lapidaria con Milei por el caso $LIBRA

Por Redacción Política
El diputado nacional del FIT, Nicolás del Caño

La inesperada chicana de Omar Félix contra Alfredo Cornejo que involucra a Nicolás Del Caño

Por Redacción Política