Milei reunió de urgencia a su Gabinete tras la dura derrota en el Congreso

El presidente realizó una convocatoria inesperada, la cual contó con la presencia de todos los ministros. “No le va a hacer el juego a los kirchneristas", asumieron fuentes libertarias, anticipando nuevos vetos.

Luego del duro revés sufrido en la Cámara de Diputados, el presidente Javier Milei convocó de forma inesperada a una reunión con todos sus ministros en Casa Rosada. El objetivo del encuentro fue revisar las consecuencias de las leyes que aprobó la oposición, y definir los próximos pasos de la gestión.

La reunión, que usualmente se celebra por la mañana, se realizó esta vez por la tarde, alrededor de las 16, en el Salón Blanco. Allí, los principales funcionarios analizaron cómo impactan las decisiones del Congreso en sus respectivas áreas y cómo seguir tras la medida sanción de proyectos que el oficialismo considera que atentan contra el equilibrio fiscal.

Participaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, junto a los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

Durante la sesión del miércoles, la Cámara baja aprobó varias iniciativas impulsadas por la oposición, entre ellas el financiamiento de las universidades nacionales y la declaración de la emergencia en pediatría. Esta última obliga a mejorar los sueldos del personal sanitario.

Además, se logró el primer rechazo a varios decretos firmados por Sturzenegger a lo largo del año, en el marco de las facultades delegadas que había recibido con la aprobación de la Ley Bases. Entre ellos, se verían anuladas reformas en organismos como el INTA, el INTI, la Marina Mercante, el Banco Nacional de Datos Genéticos, organismos culturales y Vialidad Nacional.