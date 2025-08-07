7 de agosto de 2025 - 19:38

Milei reunió de urgencia a su Gabinete tras la dura derrota en el Congreso

El presidente realizó una convocatoria inesperada, la cual contó con la presencia de todos los ministros. “No le va a hacer el juego a los kirchneristas", asumieron fuentes libertarias, anticipando nuevos vetos.

Javier Milei convocó a una nueva reunión de Gabinete tras las decisiones en Diputados.

Javier Milei convocó a una nueva reunión de Gabinete tras las decisiones en Diputados.

Luego del duro revés sufrido en la Cámara de Diputados, el presidente Javier Milei convocó de forma inesperada a una reunión con todos sus ministros en Casa Rosada. El objetivo del encuentro fue revisar las consecuencias de las leyes que aprobó la oposición, y definir los próximos pasos de la gestión.

La reunión, que usualmente se celebra por la mañana, se realizó esta vez por la tarde, alrededor de las 16, en el Salón Blanco. Allí, los principales funcionarios analizaron cómo impactan las decisiones del Congreso en sus respectivas áreas y cómo seguir tras la medida sanción de proyectos que el oficialismo considera que atentan contra el equilibrio fiscal.

Participaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, junto a los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

Además, se logró el primer rechazo a varios decretos firmados por Sturzenegger a lo largo del año, en el marco de las facultades delegadas que había recibido con la aprobación de la Ley Bases. Entre ellos, se verían anuladas reformas en organismos como el INTA, el INTI, la Marina Mercante, el Banco Nacional de Datos Genéticos, organismos culturales y Vialidad Nacional.

Que advierten desde el espacio libertario

Ante la consulta de Noticias Argentinas sobre la votación que complicó los planes del Ejecutivo, debido a que la Cámara de Diputados rechazó seis decretos del ministro Federico Sturzegger y aprobó financiamiento universitario y emergencia en pediatría, las fuentes libertarias sostuvieron que el oficialismo “no le va a hacer el juego a los kirchneristas porque ellos quieren destruir al Gobierno”.

“El resultado de la votación en el Congreso es producto de las épocas electorales, un escenario electoral. Nosotros queremos dejar atrás la decidía, el populismo para hacer un país moderno. Se va a vetar todo lo que no tenga designado una partida presupuestaria, lo que no está definido en el proyecto que surja del parlamento”, señaló la misma fuente.

