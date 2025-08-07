En una reaparición pública tras ser desplazada de la Cancillería, cuestionó al presidente por promocionar la criptomoneda y sembró dudas sobre sus intenciones.

"O no es muy inteligente o es corrupto": Diana Mondino fue lapidaria con Milei por el caso $LIBRA.

En su primera aparición pública desde su conflictiva salida de la Cancillería, la ex ministra Diana Mondino reapareció con una declaración lapidaria contra el presidente Javier Milei por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, y sembró dudas sobre sus motivaciones: "O no es muy inteligente o es una especie de corrupto".

Embed "Hay dos posibilidades con $LIBRA: o no es muy inteligente o es una especie de corrupto"



Diana Mondino cuestionó que Javier Milei haya compartido el link de la criptomoneda, señaló que no debería haberlo hecho y dijo: "Alguien le debe haber contado y pensó que era buena idea". pic.twitter.com/zRXIa9af2k — Corta (@somoscorta) August 7, 2025 Según supo Noticias Argentinas, durante una entrevista para un medio extranjero, Mondino cuestionó que el Presidente haya promocionado en sus redes sociales el lanzamiento de la memecoin, que luego se desplomó y es investigada por estafa. Al plantear las dos posibilidades, "no muy inteligente o corrupto", la ex funcionaria dejó abierta la posibilidad de que Milei supiera de antemano la maniobra.