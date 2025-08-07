7 de agosto de 2025 - 19:04

"O no es muy inteligente o es corrupto": Diana Mondino fue lapidaria con Milei por el caso $LIBRA

En una reaparición pública tras ser desplazada de la Cancillería, cuestionó al presidente por promocionar la criptomoneda y sembró dudas sobre sus intenciones.

"O no es muy inteligente o es corrupto": Diana Mondino fue lapidaria con Milei por el caso $LIBRA.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

En su primera aparición pública desde su conflictiva salida de la Cancillería, la ex ministra Diana Mondino reapareció con una declaración lapidaria contra el presidente Javier Milei por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, y sembró dudas sobre sus motivaciones: "O no es muy inteligente o es una especie de corrupto".

Según supo Noticias Argentinas, durante una entrevista para un medio extranjero, Mondino cuestionó que el Presidente haya promocionado en sus redes sociales el lanzamiento de la memecoin, que luego se desplomó y es investigada por estafa. Al plantear las dos posibilidades, "no muy inteligente o corrupto", la ex funcionaria dejó abierta la posibilidad de que Milei supiera de antemano la maniobra.

Las explosivas declaraciones de Mondino se dan luego de haber sido desplazada del Gobierno tras una votación de Argentina en la ONU que condenó el bloqueo económico a Cuba, postura que iba en contra de la línea ideológica del Presidente. Su reaparición pública expone la feroz interna en el oficialismo y profundiza la crisis generada por el caso $LIBRA.

