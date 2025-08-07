Javier Milei lanzó oficialmente la campaña electoral con una polémica foto: "Kirchnerismo Nunca Más"

El eslogan elegido no es casual: la tipografía utilizada en la bandera que acompaña la imagen de campaña remite directamente al histórico informe “Nunca Más” de la Conadep, lo que ya generó críticas por la apropiación simbólica de un documento vinculado a los derechos humanos y la memoria.

El presidente Javier Milei dio inicio formal a la campaña electoral con una puesta en escena cargada de simbolismo y polémica: una foto junto a sus ocho candidatos a legisladores bonaerenses en Villa Celina, en el corazón de La Matanza, bastión histórico del peronismo.

Con el lema “Kirchnerismo Nunca Más”, La Libertad Avanza y el PRO lanzaron su ofensiva política de cara a las elecciones legislativas del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, y con la mira puesta en los comicios nacionales del 26 de octubre. El eslogan elegido no es casual: la tipografía utilizada en la bandera que acompaña la imagen de campaña remite directamente al histórico informe “Nunca Más” de la Conadep, lo que ya generó críticas por la apropiación simbólica de un documento vinculado a los derechos humanos y la memoria.

El diseño de la estrategia estuvo a cargo de Santiago Caputo, asesor presidencial y cerebro político del oficialismo, quien busca nacionalizar el debate y forzar una fuerte polarización con el kirchnerismo en el territorio más emblemático del PJ.

En la imagen difundida por redes sociales, Milei aparece junto a sus ocho principales candidatos a la Legislatura bonaerense: Diego Valenzuela (Primera sección, Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima), Francisco Adorni (Octava)

KIRCHNERISMO vs. LIBERTAD pic.twitter.com/tGlWiTyN9b — Javier Milei (@JMilei) August 7, 2025 Todos visten buzos violetas con el logo de La Libertad Avanza, incluidos los referentes del PRO presentes en la escena. Desde el macrismo aclararon que se trata de una cuestión de identidad partidaria dentro del frente que ambos espacios integran.