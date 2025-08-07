7 de agosto de 2025 - 17:32

Peregrinación por San Cayetano: marcha por "pan y trabajo" que terminó en un acto contra el ajuste Milei

La movilización fue impulsada por sectores sociales y sindicatos, con protestas directas al ajuste del presidente. “Este gobierno reprime porque su plan fracasó”, dijo el secretario de la CTA autónoma.

Agrupaciones sindicales y movimientos sociales se concentran en Plaza de Mayo en reclamo de Pan, trabajo y tierra en la fecha de San Cayetano.&nbsp;

Agrupaciones sindicales y movimientos sociales se concentran en Plaza de Mayo en reclamo de Pan, trabajo y tierra en la fecha de San Cayetano. 

Miles se movilizaron este jueves desde Liniers hasta Plaza de Mayo para participar de la peregrinación por San Cayetano, que esta vez tuvo un fuerte contenido político. La jornada concluyó con un acto organizado por sindicatos y movimientos sociales, que expresaron su rechazo al ajuste de Javier Milei.

La consigna de la marcha fue “pan, paz, tierra, techo y trabajo”, y los reclamos estuvieron centrados en las políticas económicas del presidente. Entre ellos, se manifestaron por la defensa del trabajo, de la soberanía nacional, en contra del veto al aumento jubilatorio y la “persecución de Cristina Kircher”.

Durante el acto, el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, tomó la palabra y apuntó directamente contra el Gobierno: “Decir Paz, pan, tierra techo y trabajo es decir que es posible construir otra Argentina que nos saque de este infierno en el que nos hace caer la política cruel de Milei”.

Y agregó: “Este gobierno reprime porque su plan fracasó. Pero aunque reprima a jubilados y familiares y pibes discapacitados, nuestro pueblo no se rinde”.

Otros sindicalistas en la movilización

De la movilización también participaron gremialistas como Hugo Yasky, Rodolfo Aguiar y Roberto Baradel; el dirigente Emilio Pérsico y la diputada Natalia Zaracho. La protesta, que se realiza el 7 de agosto de cada año, incluyó una peregrinación que culminó con un acto de fuerte tono opositor en Plaza de Mayo.

Hugo Moyano junto a Gerardo Martinez durante la marcha en conmemoración por el día de San Cayetano, bajo el lema

Hugo Moyano junto a Gerardo Martinez durante la marcha en conmemoración por el día de San Cayetano, bajo el lema "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo" a Plaza de Mayo.

La jornada comenzó en la Iglesia San Cayetano en el barrio porteño de Liniers, donde se bendijeron herramientas de trabajo. Desde allí, la marcha continuó hasta el Congreso, donde un día antes ya se había realizado una protesta en reclamo por la emergencia en discapacidad, y finalizó en Plaza de Mayo con una amplia convocatoria de organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales y políticas.

Cerca del mediodía, columnas del Movimiento Evita y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) llegaron a la Plaza del Congreso con banderas celestes blancas y azules. En el día del santo patrono del pan y el trabajo, los reclamos no estuvieron dirigidos a San Cayetano, sino a Milei.

