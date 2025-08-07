La inesperada chicana de Omar Félix contra Alfredo Cornejo que involucra a Nicolás Del Caño

El gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de San Rafael, Omar Félix , protagonizan un intenso cruce de declaraciones desde la semana pasada por los fondos de la obra del gasoducto. Ahora, se sumó el plano electoral por la alianza con La Libertad Avanza .

Diego Costarelli criticó a Omar Félix por su reclamo de fondos para una obra

El mandatario provincial acusa al jefe comunal de endilgarle la extensión de la red de gas hacia el distrito 25 de Mayo , cuando él se comprometió a destinar $4 mil millones de fondos provinciales para finalizar la obra hacia Monte Comán.

Cornejo apuntó que ese reclamo lo debería hacer a la empresa que presta el servicio, ya que es el trámite que debe realizarse en un país “normalizado”.

El intendente volvió a la carga este jueves por el mismo tema y aseguró que Cornejo estaba al tanto de que el municipio tenía los fondos para terminar la obra hacia Monte Comán, pero que “en la negociación con la Nación se quitó del presupuesto la continuidad de la red de gas hacia la Villa 25 de Mayo”.

“En ese sentido planteamos que esos fondos se utilicen en esa obra y también la finalización del gasoducto de Monte Comán, licitado en la gestión de Julio Cobos”, sostuvo hoy el Intendente.

Y arremetió: “Nosotros vamos a reclamar permanentemente. No queremos que los sanrafaelinos tengan diferente calidad de vida, no queremos ciudadanos de segunda”.

“El gobernador tiene la teoría que todo debe hacerse tarifado, pero bajo ese mecanismo, la empresa prestataria no va hacer la obra en la Villa 25 de Mayo, ni tampoco hubiese hecho el gasoducto”, sostuvo el intendente Félix.

Palos por su alianza con La Libertad Avanza

Por otro lado, el dirigente peronista se hizo eco de la alianza que selló el gobernador con el presidente Javier Milei y le recordó que “también estaba esperanzado cuando fue radical K con Néstor Kirchner, lo estuvo con Macri y ahora con Milei”

“Seguramente si dentro de dos años las encuestas le dan bien a Del Caño, estará con Del Caño”, apuntó el intendente sanrafaelino.

Félix se diferenció de Cornejo y dijo que no es tan "optimista" con el rumbo económico del gobierno. "Ya vimos el final de esta película en otras oportunidades. Yo quisiera que nos vaya bien, pero con experiencias de otras gestiones que aplicaron la misma receta, es difícil que tenga una conclusión diferente".