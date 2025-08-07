7 de agosto de 2025 - 17:35

La inesperada chicana de Omar Félix contra Alfredo Cornejo que involucra a Nicolás Del Caño

El gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de San Rafael no se bajan del ring. Ahora, llegó el golpe del sureño por la alianza con La Libertad Avanza.

El diputado nacional del FIT, Nicolás del Caño

El diputado nacional del FIT, Nicolás del Caño

Foto:

Archivo Los Andes
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

El ingreso de San Rafael por la Ruta Nacional 143. 

¿Mensaje para el PJ?: el Gobierno provincial anticipó qué ruta nacional intervendrá primero

Por Martín Fernández Russo
Diego Costarelli, intendente de Godoy Cruz, se subió al ring y criticó a Omar Félix.

Diego Costarelli criticó a Omar Félix por su reclamo de fondos para una obra

Por Redacción Política

Cornejo apuntó que ese reclamo lo debería hacer a la empresa que presta el servicio, ya que es el trámite que debe realizarse en un país “normalizado”.

El intendente volvió a la carga este jueves por el mismo tema y aseguró que Cornejo estaba al tanto de que el municipio tenía los fondos para terminar la obra hacia Monte Comán, pero que “en la negociación con la Nación se quitó del presupuesto la continuidad de la red de gas hacia la Villa 25 de Mayo”.

Omar Félix-San Rafael

“En ese sentido planteamos que esos fondos se utilicen en esa obra y también la finalización del gasoducto de Monte Comán, licitado en la gestión de Julio Cobos”, sostuvo hoy el Intendente.

Y arremetió: “Nosotros vamos a reclamar permanentemente. No queremos que los sanrafaelinos tengan diferente calidad de vida, no queremos ciudadanos de segunda”.

“El gobernador tiene la teoría que todo debe hacerse tarifado, pero bajo ese mecanismo, la empresa prestataria no va hacer la obra en la Villa 25 de Mayo, ni tampoco hubiese hecho el gasoducto”, sostuvo el intendente Félix.

Palos por su alianza con La Libertad Avanza

Por otro lado, el dirigente peronista se hizo eco de la alianza que selló el gobernador con el presidente Javier Milei y le recordó que “también estaba esperanzado cuando fue radical K con Néstor Kirchner, lo estuvo con Macri y ahora con Milei

Seguramente si dentro de dos años las encuestas le dan bien a Del Caño, estará con Del Caño”, apuntó el intendente sanrafaelino.

Félix se diferenció de Cornejo y dijo que no es tan "optimista" con el rumbo económico del gobierno. "Ya vimos el final de esta película en otras oportunidades. Yo quisiera que nos vaya bien, pero con experiencias de otras gestiones que aplicaron la misma receta, es difícil que tenga una conclusión diferente".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El gobernador Alfredo Cornejo y el intendente Omar Félix volvieron a protagonizar un cruce público. 

"Lo conozco en modo campaña": Omar Félix refutó los dichos de Alfredo Cornejo por el gasoducto de San Rafael

Por Martín Fernández Russo
El gobernador Alfredo Cornejo y la vicegobernadora Hebe Casado inauguraron un Centro Cívico en San Rafael.

Alfredo Cornejo inauguró un Centro Cívico en San Rafael y cuestionó la "narrativa de mala fe" de Omar Félix

Por Redacción Política
Agrupaciones sindicales y movimientos sociales se concentran en Plaza de Mayo en reclamo de Pan, trabajo y tierra en la fecha de San Cayetano. 

Peregrinación por San Cayetano: marcha por "pan y trabajo" que terminó en un acto contra el ajuste Milei

Por Redacción Política
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, también denunció a la SIDE por espionaje.

Otra denuncia: Axel Kicillof también denunció a la SIDE por presunto "espionaje ilegal"

Por Redacción Política