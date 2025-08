"Lo conozco en modo campaña": Omar Félix refutó los dichos de Alfredo Cornejo por el gasoducto de San Rafael

El viernes pasado el gobernador Alfredo Cornejo inauguró el Centro Cívico de San Rafael y llamó la atención que el intendente Omar Félix no haya sido parte del acto. El mandatario aprovechó la visita para criticar al jefe comunal y hoy llegó la respuesta del cacique peronista.

A través de una carta pública, Félix señaló: “Señor gobernador Alfredo Cornejo, en primer lugar no me asombra ni extraña, aunque tampoco me molesta, que efectúe una inauguración en San Rafael sin incluirme, e incluso invitando a intendentes de otros departamentos”.