El Presidente dijo que existen dos caminos en la Argentina y que se definirá el rumbo en octubre.

Javier Milei en modo campaña: "Las próximas elecciones de octubre van a dirimir esto"

El presidente Javier Milei brindó un discurso por cadena nacional en el que aseguró que existen dos modelos para manejar la economía en el país y que eso se "va a dirimir" en las urnas el próximo 26 de octubre.

“Las próximas elecciones de octubre van a dirimir esto”, subrayó el jefe de Estado, al justificar su veto al aumento a las jubilaciones y a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

En un discurso de poco más de veinte minutos, Milei sostuvo: “Tenemos que elegir entre la responsabilidad o el realismo mágico. Entre hacer lo correcto, aunque implique tener paciencia, o tomar el ´atajo’ e inevitablemente volver a chocar”.

Milei señaló que “la única manera de que los ingresos argentinos mejoren de forma sostenida es con crecimiento económico genuino”, lo que -a su entender- solo es posible con “orden fiscal y monetario”.

Al indicar que existen dos caminos, dijo que uno es el de La Libertad Avanza de "crecimiento sostenido y los derechos de propiedad" y el otro es el de “la ilusión monetaria y la servidumbre estatal”.