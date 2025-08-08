8 de agosto de 2025 - 22:40

Javier Milei en modo campaña: "Las próximas elecciones de octubre van a dirimir esto"

El Presidente dijo que existen dos caminos en la Argentina y que se definirá el rumbo en octubre.

Javier Milei en modo campaña: "Las próximas elecciones de octubre van a dirimir esto"

Javier Milei en modo campaña: "Las próximas elecciones de octubre van a dirimir esto"

Los Andes
Por Redacción Política

Milei habla por cadena nacional tras el rechazo del Congreso a tres decretos clave de su gestión

Milei defendió sus vetos y anunció nuevas medidas fiscales en cadena nacional

Por Redacción Política
Milei endurece su plan económico: sin emisión y con déficit cero como meta

Milei endurece su plan económico: sin emisión y con déficit cero como meta

Por Redacción Economía

“Las próximas elecciones de octubre van a dirimir esto”, subrayó el jefe de Estado, al justificar su veto al aumento a las jubilaciones y a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

En un discurso de poco más de veinte minutos, Milei sostuvo: “Tenemos que elegir entre la responsabilidad o el realismo mágico. Entre hacer lo correcto, aunque implique tener paciencia, o tomar el ´atajo’ e inevitablemente volver a chocar”.

Milei señaló que “la única manera de que los ingresos argentinos mejoren de forma sostenida es con crecimiento económico genuino”, lo que -a su entender- solo es posible con “orden fiscal y monetario”.

Al indicar que existen dos caminos, dijo que uno es el de La Libertad Avanza de "crecimiento sostenido y los derechos de propiedad" y el otro es el de “la ilusión monetaria y la servidumbre estatal”.

"Los kirchneristas van a hacer cualquier cosa por volver al poder”, enfatizó el mandatario nacional.

"Super mega giga discurso": Milei recibió un respaldo masivo de su gabinete en la red social X

"Super mega giga discurso": Milei recibió un respaldo masivo de su gabinete en la red social X

Por Redacción Política
la particular manera en la que coki ramirez se postulo para salir con el presidente javier milei

La particular manera en la que Coki Ramírez se postuló para salir con el presidente Javier Milei

Por Redacción Espectáculos
El Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza quedó oficializado ante la Justicia Electoral. 

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: los 11 puntos que acordaron como plataforma electoral

Por Redacción Política
Javier Milei hablará hoy por Cadena Nacional.

Indignado, Javier Milei hablará a hoy a las 21 por Cadena Nacional: en qué se centrará

Por Redacción Política