Cristina Kirchner criticó a Milei tras la cadena nacional: "Te van a sacar con chaleco de fuerza"

La ex presidenta Cristina Kirchner volvió a la carga contra el presidente Javier Milei y consideró que lo sacarán de la Casa Rosada “con un chaleco de fuerza”.

Javier Milei en modo campaña: "Las próximas elecciones de octubre van a dirimir esto"

Milei endurece su plan económico: sin emisión y con déficit cero como meta

Así lo expresó la ex mandataria en su cuenta oficial de X: “Che Milei… Acabo de escuchar tu cadena nacional de anoche, y disculpame… pero más que con los pies para adelante, a vos te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada”.

Además, en la publicación puso en duda las declaraciones de Milei sobre la economía. “Porque la verdad… tenés que estar loco o ser un gran mentiroso para decirle a los argentinos, por cadena nacional, que los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes. Daaaaale… ¿En serio…?”, agregó.

En esa línea, le pidió al libertario que deje “de mentir con la cantinela” esa de que en el Gobierno “no hay emisión monetaria ” y siguió: “Si venís emitiendo a diestra y siniestra para pagar los intereses de la timba financiera, de las operaciones con dólar futuro y las tasas de interés bancarias para que los pesos no se vayan al dólar”.

Che Milei… Acabo de escuchar tu cadena nacional de anoche, y disculpame… pero MÁS QUE CON LOS PIES PARA ADELANTE, A VOS TE VAN A SACAR CON UN CHALECO DE FUERZA DE LA ROSADA. Porque la verdad… tenés que estar loco o ser un GRAN MENTIROSO para decirle a los argentinos, por…

“Con qué pagaron, pagan y van a pagar las tasas de interés que tenés por las nubes??? ¿Con chupetines? No… Con emisión de dinero. ¿Y quién se lleva esa emisión? Los mismos de siempre, Milei… Los que tienen su mejor representante en tu Ministro de Economía”, resaltó.

Para finalizar, la ex mandataria sintentizó: “P/D 2: Y además… y muy humildemente, Milei… mis cadenas nacionales nunca fueron para quitar derechos ni arruinarle la vida a nadie… Siempre fueron para mejorar la vida de mis compatriotas”.

La cadena nacional de Milei

Durante el viernes por la noche, a través de una cadena nacional, el presidente Javier Milei hizo un repaso de su gestión y lanzó fuertes críticas hacia la reciente aprobación de leyes en el Congreso.

Según señaló, dichas normativas comprometen el superávit fiscal y amenazan con desestabilizar la economía del país. En ese contexto, anunció dos nuevas medidas destinadas a proteger el equilibrio de las finanzas públicas y garantizar la continuidad de su plan económico.

Durante su discurso, el mandatario alertó sobre los riesgos de dar marcha atrás con el equilibrio fiscal logrado hasta ahora. Sostuvo que, debido al “peor historial de defaults de los últimos 100 años”, Argentina no cuenta con acceso al crédito internacional.

Por ello, advirtió que cualquier incremento del gasto obligaría a recurrir a la emisión de dinero o al aumento de impuestos, dos opciones que podrían desembocar en hiperinflación, más pobreza y una eventual crisis social.