9 de agosto de 2025 - 15:45

Cristina Kirchner criticó a Milei tras la cadena nacional: "Te van a sacar con chaleco de fuerza"

La expresidenta publicó un mensaje en X para cuestionar la veracidad de los datos expuestos por el presidente.

La ex presidenta Cristina Kirchner se reunió hoy en su domicilio con referentes de Derechos Humanos y dirigentes del peronismo tras el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena en su contra a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad.

La ex presidenta Cristina Kirchner se reunió hoy en su domicilio con referentes de Derechos Humanos y dirigentes del peronismo tras el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena en su contra a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad.

Foto:

NA / Damián Dopacio
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La ex presidenta Cristina Kirchner volvió a la carga contra el presidente Javier Milei y consideró que lo sacarán de la Casa Rosada “con un chaleco de fuerza”.

Leé además

Milei endurece su plan económico: sin emisión y con déficit cero como meta

Milei endurece su plan económico: sin emisión y con déficit cero como meta

Por Redacción Economía
Javier Milei en modo campaña: Las próximas elecciones de octubre van a dirimir esto

Javier Milei en modo campaña: "Las próximas elecciones de octubre van a dirimir esto"

Por Redacción Política

Así lo expresó la ex mandataria en su cuenta oficial de X: “Che Milei… Acabo de escuchar tu cadena nacional de anoche, y disculpame… pero más que con los pies para adelante, a vos te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada”.

Además, en la publicación puso en duda las declaraciones de Milei sobre la economía. “Porque la verdad… tenés que estar loco o ser un gran mentiroso para decirle a los argentinos, por cadena nacional, que los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes. Daaaaale… ¿En serio…?”, agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1954228956871163991&partner=&hide_thread=false

En esa línea, le pidió al libertario que deje “de mentir con la cantinela” esa de que en el Gobierno “no hay emisión monetaria” y siguió: “Si venís emitiendo a diestra y siniestra para pagar los intereses de la timba financiera, de las operaciones con dólar futuro y las tasas de interés bancarias para que los pesos no se vayan al dólar”.

“Con qué pagaron, pagan y van a pagar las tasas de interés que tenés por las nubes??? ¿Con chupetines? No… Con emisión de dinero. ¿Y quién se lleva esa emisión? Los mismos de siempre, Milei… Los que tienen su mejor representante en tu Ministro de Economía”, resaltó.

Para finalizar, la ex mandataria sintentizó: “P/D 2: Y además… y muy humildemente, Milei… mis cadenas nacionales nunca fueron para quitar derechos ni arruinarle la vida a nadie… Siempre fueron para mejorar la vida de mis compatriotas”.

La cadena nacional de Milei

Durante el viernes por la noche, a través de una cadena nacional, el presidente Javier Milei hizo un repaso de su gestión y lanzó fuertes críticas hacia la reciente aprobación de leyes en el Congreso.

Según señaló, dichas normativas comprometen el superávit fiscal y amenazan con desestabilizar la economía del país. En ese contexto, anunció dos nuevas medidas destinadas a proteger el equilibrio de las finanzas públicas y garantizar la continuidad de su plan económico.

Durante su discurso, el mandatario alertó sobre los riesgos de dar marcha atrás con el equilibrio fiscal logrado hasta ahora. Sostuvo que, debido al “peor historial de defaults de los últimos 100 años”, Argentina no cuenta con acceso al crédito internacional.

Por ello, advirtió que cualquier incremento del gasto obligaría a recurrir a la emisión de dinero o al aumento de impuestos, dos opciones que podrían desembocar en hiperinflación, más pobreza y una eventual crisis social.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Super mega giga discurso: Milei recibió un respaldo masivo de su gabinete en X

"Super mega giga discurso": Milei recibió un respaldo masivo de su gabinete en la red social X

Por Redacción Política
Milei en Cadena Nacional defendió su plan económico y sorprendió al citar al Joker, villano de Batman. 

De la cita de Batman a la "ilegalidad": críticas al discurso de Milei en Cadena Nacional

Por Redacción Política
Axel Kicillof acusó a Javier Milei de poner en riego la democracia argentina. Foto: Gentileza.

Kicillof calificó como "delirio cósmico" a un proyecto que presentará Milei: de qué se trata

Por Redacción Política
El peronismo de Mendoza tuvo largas deliberaciones y hasta el nombre del frente le costó acordar.

El frente del peronismo cambió de nombre a último momento: cuáles fueron las razones

Por Juan Carlos Albornoz