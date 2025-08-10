Paso Cristo Redentor habilitado, pero rige una advertencia

Este domingo 10 de agosto, el Paso Internacional Cristo Redentor se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos en ambos sentidos.
El paso hacia Chile se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos desde las 9 h hasta las 21 h.
Las autoridades fronterizas indicaron que el Paso en la ruta nacional 7 hacia Chile está operativo de 9 a 21 (hora argentina).
Además, reiteraron sobre una condición de la calzada: "Se recomienda precaución por posible formación de hielo en sectores con sombra". La portación de cadena es obligatoria.
Se recomienda a los viajeros consultar fuentes oficiales antes de emprender cualquier cruce.
Por su parte, el Paso Pehuenche permanece cerrado.