El paso hacia Chile se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos desde las 9 h hasta las 21 h.

Paso Cristo Redentor habilitado, pero rige una advertencia

Este domingo 10 de agosto, el Paso Internacional Cristo Redentor se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos en ambos sentidos.

Las autoridades fronterizas indicaron que el Paso en la ruta nacional 7 hacia Chile está operativo de 9 a 21 (hora argentina).

Sistema Integrado Cristo Redentor: HABILITADO de 09h a 21 h.



Para transporte de cargas, ómnibus y particulares.



PORTACIÓN OBLIGATORIA DE CADENAS.



Paso Pehuenche: CERRADO. — Paso Cristo Redentor (@PasoCRMza) August 9, 2025 Precaución sobre la ruta 7 Además, reiteraron sobre una condición de la calzada: "Se recomienda precaución por posible formación de hielo en sectores con sombra". La portación de cadena es obligatoria.

Se recomienda a los viajeros consultar fuentes oficiales antes de emprender cualquier cruce.