10 de agosto de 2025 - 09:52

Paso Cristo Redentor habilitado, pero rige una advertencia

El paso hacia Chile se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos desde las 9 h hasta las 21 h.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Día soleado en Mendoza. Foto: Orlando Pelichotti

Por Redacción Sociedad
Un intenso temporal azotó la Alta Montaña durante el fin de semana. 

Por Redacción Sociedad

Las autoridades fronterizas indicaron que el Paso en la ruta nacional 7 hacia Chile está operativo de 9 a 21 (hora argentina).

Precaución sobre la ruta 7

Además, reiteraron sobre una condición de la calzada: "Se recomienda precaución por posible formación de hielo en sectores con sombra". La portación de cadena es obligatoria.

Se recomienda a los viajeros consultar fuentes oficiales antes de emprender cualquier cruce.

Por su parte, el Paso Pehuenche permanece cerrado.

Por Redacción Sociedad
Nevadas en la alta montaña

Por Redacción Sociedad
Hoy es el último programa del streaming del Conicet: dónde ver.

Por Redacción Sociedad
El reconocido médico infectólogo Eduardo López estuvo en Mendoza

Por Verónica De Vita