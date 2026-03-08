Mejora el tiempo este lunes, pero no por muchos días: el pronóstico en Mendoza

El pronóstico del tiempo indica una jornada con ascenso de la temperatura luego de las intensas tormentas del fin de semana.

El pronóstico para este lunes en Mendoza.

Para este lunes 9 de marzo está prevista una jornada con mejora del tiempo, nubosidad en disminución y ascenso de la temperatura en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Luego de un fin de semana con tormentas que obligaron a reprogramar el Acto Central de la Vendimia, para este lunes anticipan una jornada estable. El pronóstico del tiempo indica una máxima de 27°C y una mínima de 11°C.

Además, anticipan una jornada poco nubosa en la zona de cordillera. El paso Cristo Redentor continúa habilitado durante las 24 horas en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Pronóstico extendido en Mendoza De cara al martes está prevista una jornada con nubosidad, inestabilidad y posibles tormentas en Mendoza. La máxima será de 29°C y la mínima de 14°C.