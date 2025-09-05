5 de septiembre de 2025 - 08:43

Cuáles son los 5 libros recomendados para las personas más inteligentes

Las personas con inteligencia superior suelen cultivar sus conocimientos a través de libros como estos.

Estos son cinco libros que ayudan a potenciar la inteligencia.

Estos son cinco libros que ayudan a potenciar la inteligencia.

Foto:

Web
Por Alejo Zanabria

El simple acto de leer no es solo un pasatiempo que muchos tienen. Es también una herramienta poderosa para cultivar una mente despierta, curiosa y atenta. Lo mejor de todo es que siempre hay libros para cualquier gusto y para lo que queramos.

Leé además

que significa tocarse el pelo todo el tiempo, segun la psicologia

Qué significa tocarse el pelo todo el tiempo, según la psicología

Por Daniela Leiva
el resurgimiento de una ave extinta hace 125 anos intriga a los biologos

El resurgimiento de una ave extinta hace 125 años intriga a los biólogos

Por Andrés Aguilera

Existen muchas obras que pueden ayudar a que alguien se convierta en una persona inteligente, en que pueden inspirarte, enseñarte cosas nuevas o incluso llevarte a utilizar tus habilidades cognitivas, como la atención, la memoria y la capacidad de deducción, que son cosas que pueden ayudarte en la vida cotidiana y hasta en el trabajo.

Libros
Estos son cinco libros que ayudan a potenciar la inteligencia.

Estos son cinco libros que ayudan a potenciar la inteligencia.

Los 5 libros que pueden ayudar a hacer crecer la inteligencia

  • Educated: Tara Westover es la autora. Es una autobiografía y cuenta una historia poderosa e inspiradora, que deja muy claro que todos tenemos la capacidad de desarrollarnos, aprender y crecer, pero para eso hay que atrevernos a salir de la zona de confort y a no dejar de buscar.
  • Holly: El libro de Stephen King tiene una trama de terror y suspenso, pero también es un libro que te lleva a pensar, a recordar cosas, a conectar puntos, a deducir y a activar tu capacidad de resolver problemas, y con todo eso tu mente se vuelve más inteligente.
Libros
Estos son cinco libros que ayudan a potenciar la inteligencia.

Estos son cinco libros que ayudan a potenciar la inteligencia.

  • You become what you think: la obra de Shubham Kumar Singh se centra en el concepto de la superación personal, que dice que es posible cambiar la forma en la que pensamos para ser personas más felices, más exitosas y más productivas.
  • Brain Food: The Surprising Science of Eating for Cognitive Power: Según Lisa Mosconi, para tener un cerebro inteligente, sano, poderoso y eficiente, es importante alimentarlo correctamente, y esto es algo que la ciencia confirma.
  • Rango: Por qué triunfan los generalistas en un mundo especializado: Con este libro, David Epstein habla sobre la importancia de explorar nuevos caminos y ampliar nuestros conocimientos para poder alcanzar el éxito.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Manual de Supervivencia II

Manual de supervivencia para inteligentes en vías de extinción. Parte II

Por Marcelo Ortega
que significa poner el volumen en numeros pares, segun la psicologia

Qué significa poner el volumen en números pares, según la psicología

Por Andrés Aguilera
Antes del fin de semana, viene bien un batido proteico.

Batido energético para terminar la semana bien arriba

Por Alejo Zanabria
Descubren en las Cataratas del Iguazú una civilización que tiene historia antes de la llegada de Colón

Descubren en las Cataratas del Iguazú una civilización que tiene historia antes de la llegada de Colón

Por Ignacio Alvarado