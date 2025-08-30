30 de agosto de 2025 - 09:33

A todo le pone una cuota de soledad: el signo menos sociable del zodíaco

Horóscopo de hoy. Descubre cuál es el signo del zodíaco que prefiere la soledad, se aleja de las multitudes y mantiene su círculo social reducido.

Este es el signo que destaca por ser poco sociable.

Este es el signo que destaca por ser poco sociable.

Por Alejo Zanabria

Este es el signo que destaca por ser poco sociable.

Este es el signo que destaca por ser poco sociable.

Capricornio, el signo menos sociable del zodíaco

Según los astrólogos, Capricornio es considerado el signo menos sociable del zodíaco. Este signo, regido por Saturno, se caracteriza por ser reservado, serio y extremadamente enfocado en sus objetivos.

Los capricornianos - nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero- tienden a priorizar su carrera, sus responsabilidades y su desarrollo personal por encima de las relaciones sociales. No es que no disfruten de la compañía de otros, sino que son selectivos con las personas con las que se rodean.

Este es el signo que destaca por ser poco sociable.

Este es el signo que destaca por ser poco sociable.

Capricornio es un signo de tierra, lo que significa que valora la estabilidad, la seguridad y la practicidad en su vida. Esto se refleja en su enfoque hacia las amistades y relaciones. Prefieren tener pocos amigos, pero que sean leales y confiables. La superficialidad y las relaciones efímeras no son de su interés, lo que puede hacer que parezcan distantes o poco accesibles.

Además, este signo tiende a ser cauteloso en sus interacciones sociales. Antes de abrirse completamente a alguien, necesitan tiempo para evaluar si esa persona es digna de su confianza.

El segundo signo menos sociable es Escorpio

Justo después de Capricornio, encontramos a Escorpio como el segundo signo menos sociable del zodíaco. Aunque Escorpio tiene una intensidad emocional innegable, su naturaleza reservada y desconfiada hace que se mantenga alejado de grandes grupos sociales.

Este signo - el de los nacidos entre el 23 de octubre y el 21 de noviembre- prefiere relaciones profundas y significativas, y al igual que Capricornio, es selectivo con las personas que permite entrar en su vida.

