15 de septiembre de 2025 - 19:35

6 tragos primaverales que serán tendencia y fáciles de preparar con amigos

Una selección de tragos frescos, dulces y llenos de colores que marcarán la temporada de primavera y pueden prepararse en casa de manera sencilla.

Los sabores frescos de estos tragos los convierten en una apuesta segura para la primavera.

Los sabores frescos de estos tragos los convierten en una apuesta segura para la primavera.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

Con la llegada de la primavera aparecen las reuniones al aire libre, tardes más largas y momentos de disfrute entre amigos. En ese contexto, los tragos frescos y coloridos se convierten en protagonistas, y este año hay combinaciones que ya están ganando terreno por su simplicidad y su atractivo en la mesa.

Leé además

El limón congelado, un truco simple que transforma la cocina del hogar.

El truco del limón congelado: cómo lo usan los mejores cocineros del mundo

Por Ignacio Alvarado
por que recomiendan ponerle coco rallado al mate y sus 8 beneficios

Por qué recomiendan ponerle coco rallado al mate y sus 8 beneficios

Por Redacción

Más allá de los clásicos, pueden sumarse 6 estilos a la coctelería. Según Mauro Steinberg, Brand Ambassador de Beefeater, las combinaciones proponen frescura, intensidad y un toque dulce para quienes prefieren sabores más suaves. Lo interesante es que son sencillos de preparar, ya que todos se elaboran con ingredientes fáciles de conseguir y en pocos pasos.

tragos primaverales
Los sabores frescos de estos tragos los convierten en una apuesta segura para la primavera.

Los sabores frescos de estos tragos los convierten en una apuesta segura para la primavera.

3 opciones frescas que abren la temporada primaveral con energía

1. Uno de los tragos que promete destacarse es el Citrus Vespa: ideal para quienes disfrutan de notas cítricas.

  • Para prepararlo se necesitan 40 ml de pisco torontel, 20 ml de vermut seco o sake (bebida japonesa), 20 ml de miel de manzanilla y jugo de limón fresco o lima.
  • Todo se mezcla en una coctelera con hielo y se sirve en vaso o copa fría decorado con rodaja o una pequeña tira cítrica.

2. Sunset Negroni: una variación del clásico con un toque frutal. Se elabora con 30 ml de gin, 30 ml de vermut rosso, 30 ml de Beefeater Blood Orange y 20 ml de café.

  • Se sirve en vaso bajo con hielo y una rodaja de naranja o pomelo, que aporta color y aroma. Es perfecto para quienes buscan balance entre lo amargo y lo refrescante.

3. Basil Smash: combina hierbas y cítricos en una mezcla ligera. Para hacerlo se necesita 50 ml de gin, 30 ml de jugo de limón, 15 ml de almíbar simple y varias hojas de albahaca fresca.

  • Solo hay que machacar las hojas en una coctelera, luego agregar los demás ingredientes y agitar con hielo. El resultado es un cóctel verde, herbal y aromático.
tragos primaverales
Los sabores frescos de estos tragos los convierten en una apuesta segura para la primavera.

Los sabores frescos de estos tragos los convierten en una apuesta segura para la primavera.

Tres opciones dulces que también marcarán una tendencia en primavera

1. Pink Tonic: este trago es simple pero atractivo visualmente. Se prepara en copa, con hielo, 50 ml de gin rosado y agua tónica.

  • Se decora con frutos rojos frescos y una rodaja de pomelo rosado o lima. El resultado es un trago ligero, dulce y refrescante, ideal para quienes prefieren sabores más suaves y delicados.

2. Ramazzotti Tonic: es otra opción con un toque herbal y frutal. Para hacerlo se utilizan 50 ml de Amaro Ramazzotti, agua tónica y hielo.

  • Se sirve en una copa amplia y se decora con una rodaja de limón. Su sabor combina dulzura con un final ligeramente amargo que equilibra la frescura del trago.

3. Ramazzotti Spritz: se presenta como un clásico primaveral. Para prepararlo se usan 60 ml de Ramazzotti Rosato, 90 ml de espumante seco y soda a gusto.

  • Se sirve en copa con mucho hielo y se decora con rodajas de naranja. El resultado es un cóctel dulce, burbujeante y perfecto para compartir en celebraciones.
tragos primaverales
Los sabores frescos de estos tragos los convierten en una apuesta segura para la primavera.

Los sabores frescos de estos tragos los convierten en una apuesta segura para la primavera.

La coctelería de primavera ofrece opciones para todos los gustos, desde los más frescos y cítricos hasta los dulces y burbujeantes. Lo mejor es que estos seis tragos se preparan de manera rápida y con ingredientes accesibles.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Sus pétalos color naranja la destacan entre las especies del jardín, interiores o balcón. Ideal para sembrarla en estos días.

La planta que no puede faltar en el jardín durante septiembre: combate plagas y llena de color

Por Lucas Vasquez
Más allá de la estética, poner una planta en el baño genera un ambiente armónico que influye en el bienestar del hogar.

No es decoración: qué significa poner una planta dentro del baño, según el Feng Shui

Por Lucas Vasquez
Convertí tus frascos de vidrio en un recipiente para cepillos de dientes

Los frascos de vidrio que no usas son un tesoro: cómo se pueden reciclar para mejorar el orden

Por Redacción
La corrección de algunos errores habituales, logran mejorar de forma visible la calidad del pelo.

No lo sabías: los 4 errores comunes que descuidan el pelo largo y cómo solucionarlos

Por Redacción