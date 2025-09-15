6 tragos primaverales que serán tendencia y fáciles de preparar con amigos

Con la llegada de la primavera aparecen las reuniones al aire libre , tardes más largas y momentos de disfrute entre amigos . En ese contexto, los tragos frescos y coloridos se convierten en protagonistas, y este año hay combinaciones que ya están ganando terreno por su simplicidad y su atractivo en la mesa.

Por qué recomiendan ponerle coco rallado al mate y sus 8 beneficios

El truco del limón congelado: cómo lo usan los mejores cocineros del mundo

Más allá de los clásicos, pueden sumarse 6 estilos a la coctelería . Según Mauro Steinberg , Brand Ambassador de Beefeater , las combinaciones proponen frescura , intensidad y un toque dulce para quienes prefieren sabores más suaves. Lo interesante es que son sencillos de preparar, ya que todos se elaboran con ingredientes fáciles de conseguir y en pocos pasos .

1. Uno de los tragos que promete destacarse es el Citrus Vespa : ideal para quienes disfrutan de notas cítricas .

Los sabores frescos de estos tragos los convierten en una apuesta segura para la primavera.

2. Sunset Negroni : una variación del clásico con un toque frutal. Se elabora con 30 ml de gin , 30 ml de vermut rosso , 30 ml de Beefeater Blood Orange y 20 ml de café .

Se sirve en vaso bajo con hielo y una rodaja de naranja o pomelo, que aporta color y aroma. Es perfecto para quienes buscan balance entre lo amargo y lo refrescante.

3. Basil Smash: combina hierbas y cítricos en una mezcla ligera. Para hacerlo se necesita 50 ml de gin, 30 ml de jugo de limón, 15 ml de almíbar simple y varias hojas de albahaca fresca.

Solo hay que machacar las hojas en una coctelera, luego agregar los demás ingredientes y agitar con hielo. El resultado es un cóctel verde, herbal y aromático.

tragos primaverales Los sabores frescos de estos tragos los convierten en una apuesta segura para la primavera. WEB

Tres opciones dulces que también marcarán una tendencia en primavera

1. Pink Tonic: este trago es simple pero atractivo visualmente. Se prepara en copa, con hielo, 50 ml de gin rosado y agua tónica.

Se decora con frutos rojos frescos y una rodaja de pomelo rosado o lima. El resultado es un trago ligero, dulce y refrescante, ideal para quienes prefieren sabores más suaves y delicados.

2. Ramazzotti Tonic: es otra opción con un toque herbal y frutal. Para hacerlo se utilizan 50 ml de Amaro Ramazzotti, agua tónica y hielo.

Se sirve en una copa amplia y se decora con una rodaja de limón. Su sabor combina dulzura con un final ligeramente amargo que equilibra la frescura del trago.

3. Ramazzotti Spritz: se presenta como un clásico primaveral. Para prepararlo se usan 60 ml de Ramazzotti Rosato, 90 ml de espumante seco y soda a gusto.

Se sirve en copa con mucho hielo y se decora con rodajas de naranja. El resultado es un cóctel dulce, burbujeante y perfecto para compartir en celebraciones.

tragos primaverales Los sabores frescos de estos tragos los convierten en una apuesta segura para la primavera. WEB

La coctelería de primavera ofrece opciones para todos los gustos, desde los más frescos y cítricos hasta los dulces y burbujeantes. Lo mejor es que estos seis tragos se preparan de manera rápida y con ingredientes accesibles.