Ideal para llegar al verano: los mejores ejercicios que podés hacer en primavera

La llegada de la primavera es un momento ideal para realizar ejercicio al aire libre.

Con la llegada de la primavera, el aumento de las temperaturas invita a salir de casa y aprovechar los espacios verdes para hacer distintos ejercicios. Esto ofrece un entorno que estimula no solo al cuerpo, sino también al cerebro. Hacerlo no requiere de equipamiento o experiencia previa.

Diversos estudios han comprobado que entrenar al aire libre mejora la autoestima y el estado de ánimo en mayor medida que hacerlo en un gimnasio. Además, la exposición solar aporta un beneficio esencial: la producción y absorción de vitamina D.

La importancia de la vitamina D Durante la pandemia se volvió evidente la importancia de mantener niveles adecuados de esta vitamina, clave para la salud ósea y el sistema inmunológico. Especialistas explican que alrededor del 80% de la vitamina D se produce en la piel bajo los rayos del sol. Para estimular esta síntesis, alcanza con pasar 15 minutos al día al aire libre.

El yoga puede ser una gran opción para realizar en primavera. Los ejercicios que tienen más beneficios Entre las disciplinas que mejor acompañan la llegada de la primavera se encuentra el yoga, donde destaca el tradicional "saludo al sol". Esta secuencia, guiada por la respiración, combina inhalaciones y exhalaciones con movimientos de flexión y extensión. Al unir cuerpo y mente, no solo mejora la flexibilidad, sino que también genera calma y claridad mental.

Otra opción es el HIIT cardio (High Intensity Interval Training o entrenamiento de intervalos de alta intensidad), una práctica que alterna períodos muy exigentes con momentos breves de recuperación. Su ventaja es que puede realizarse en cualquier parque sin necesidad de equipamiento complejo.

Ejercicios HIIT Los ejercicios HIIT son ideales para practicar al aire libre. Una manera de realizarlo es programar un cronómetro de 40 segundos y realizar cuatro sentadillas, cuatro flexiones y cuatro desplazamientos. Se repite la secuencia de forma continua hasta que finalice el tiempo. Lo ideal es completar entre dos y cuatro rondas de la serie. siempre se debe priorizar la velocidad para lograr un impacto real en el metabolismo. El entrenamiento funcional se presenta como una alternativa integral que replica los movimientos primitivos del cuerpo: caminar, correr, trepar, empujar o levantar peso. A diferencia de las rutinas localizadas, no se enfoca en un músculo aislado, sino en la coordinación y la fuerza general. Una sesión básica puede incluir tres ejercicios: remo horizontal, una combinación de bisagra de cadera con sentadilla y un empuje horizontal en banco. Con estas variantes se logra trabajar el cuerpo completo en forma eficiente.