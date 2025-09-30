Sin gastar de más: cómo cuidar y mejorar la limpieza de tu colchoneta en casa

Una colchoneta limpia garantiza comodidad, seguridad e higiene en cada uso , ya que al estar en contacto directo con el cuerpo acumula sudor y bacterias que pueden provocar un deterioro del material y riesgos para la salud . Mantener la limpieza de la colchoneta no solo prolonga su vida útil, sino que también asegura una superficie fresca y firme sobre la cual ejercitarse sin distracciones ni incomodidades.

La opción artesanal permite preparar un limpiador efectivo con elementos que suelen estar en casa :

- 5 a 10 gotas de aceite esencial de árbol de té

Esta mezcla no solo elimina bacterias y hongos, sino que también neutraliza los olores. Puede conservarse en un pulverizador y aplicarse después de cada práctica. Otros aceites como el de lavanda o eucalipto también son recomendables por su efecto relajante y su capacidad para higienizar.

3. Toallitas desinfectantes suaves

Las toallitas son útiles en contextos de práctica fuera de casa o cuando no hay tiempo para limpiezas profundas. Sin embargo, deben ser específicas para esterillas o, en su defecto, asegurarse de que no incluyan alcohol, cloro ni químicos abrasivos que dañen la superficie.

Limpieza de la colchoneta

Cuidados según el material de la colchoneta

Esterillas de caucho natural

- Limpieza básica: pasar un paño húmedo con agua y unas gotas de aceite esencial.

- Limpieza profunda: aplicar la solución de vinagre, agua y aceite de árbol de té, frotar con un paño de microfibra y dejar secar completamente.

- Precauciones: nunca dejar al sol directo ni en ambientes de calor intenso, ya que el caucho se reseca y pierde elasticidad.

Colchonetas de PVC

- Limpieza cotidiana: tras cada práctica, pasar un paño húmedo o usar sprays diseñados para PVC.

- Limpieza intensiva: preparar agua tibia con unas gotas de detergente neutro, frotar suavemente con un paño, enjuagar con otro paño limpio y dejar secar al aire.

- Precauciones: evitar sumergirlas en agua y no usar productos corrosivos, que pueden desgastar la textura antideslizante.

vinagre blanco El vinagre blanco puede ser de gran ayuda para los procesos de limpieza.

Beneficios de mantener la colchoneta

- Salud e higiene: reduce el riesgo de irritaciones, hongos y bacterias en la piel.

- Mayor durabilidad: una esterilla bien cuidada mantiene su textura y firmeza por más tiempo, evitando gastos prematuros en reemplazos.

- Experiencia sensorial: entrenar sobre una superficie limpia y fresca eleva la sensación de comodidad y bienestar durante cada postura.

- Seguridad física: al conservar la adherencia del material, se previenen resbalones y caídas en posiciones exigentes.

- Conexión consciente: el acto de limpiar la esterilla puede transformarse en un ritual previo o posterior a la práctica.