28 de septiembre de 2025 - 18:50

El truco sencillo con el que podés limpiar el tambor de tu lavarropas

El tambor de tu lavarropas puede acumular residuos, bacterias y sarro con el uso diario. Limpiarlo es clave para evitar malos olores y fallas.

Para mantener el lavarropas en buen estado, es clave limpiar la goma, donde se acumulan residuos y humedad.

Para mantener el lavarropas en buen estado, es clave limpiar la goma, donde se acumulan residuos y humedad.

Foto:

Web
Por Redacción

Uno de los errores más frecuentes en el uso del lavarropases no realizar una limpieza interna periódica, especialmente del tambor, que está en contacto constante con suciedad, productos químicos y humedad. El mantenimiento adecuado no solo mejora la calidad del lavado, sino que prolonga la vida útil del electrodoméstico.

Leé además

no toda va al lavarropas: que ropa debes limpiar en seco para no arruinarla

No toda va al lavarropas: qué ropa debes limpiar en seco para no arruinarla

Por Camilo Clavel
El resultado es inmediato y evita que las prendas salgan cubiertas de pelo después del lavado.

Los dos elementos que eliminan el pelo de gato de la ropa dentro del lavarropas y sorprenden por su eficacia

Por Redacción

El tambor es una de las partes del lavarropas que más residuos concentra. Durante cada lavado, restos de detergente, suavizante, grasa de las prendas y partículas de suciedad se acumulan en las paredes internas del tambor. Con el tiempo, esta combinación puede provocar malos olores, reducir la eficiencia del lavado e incluso transferir suciedad a la ropa.

Una forma efectiva y sencilla de limpiarlo es usando vinagre blanco. Este producto natural tiene propiedades desinfectantes y desincrustantes. Para aplicarlo, basta con colocar media taza en el compartimento del detergente y ejecutar un ciclo de lavado normal a 30 grados o más. Si la suciedad persiste, se puede repetir el proceso con una taza de lejía.

Lavarropas
El tambor del lavarropas tiende a concentrar residuos debido al contacto constante con detergentes, prendas sucias, bacterias y depósitos calcáreos.

El tambor del lavarropas tiende a concentrar residuos debido al contacto constante con detergentes, prendas sucias, bacterias y depósitos calcáreos.

Mantenimiento esencial: cómo limpiar las partes clave de tu lavarropas

Además del tambor, es importante prestar atención a otros componentes, como la goma de la puerta. Allí suelen acumularse humedad y restos sólidos. Se recomienda limpiarla con un paño húmedo con detergente o lavandina y usar un cepillo pequeño para las zonas de difícil acceso. También es aconsejable dejar la puerta entreabierta tras cada lavado, para favorecer la ventilación y evitar la formación de moho.

El filtro es otro punto crítico. Debe extraerse periódicamente, tras desconectar el lavarropas, para retirar pelusas y residuos. Puede enjuagarse bajo el grifo antes de volver a colocarlo en su lugar.

Limpiar el tambor y otras partes clave del lavarropas no solo mejora el rendimiento del equipo, sino que también evita desperfectos y prolonga su vida útil. Una rutina de mantenimiento simple puede marcar la diferencia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Con cuidados simples y secado adecuado después del truco, el resultado puede ser mucho más higiénico y confortable.

Con este simple truco dentro del lavarropas le devolverás el color blanco a la almohada

Por Redacción
Esta receta rinde para 6 porciones y sus pasos son varios pero sencillos que dejan como resultado un pan tierno y saludable.

Sin huevos ni leche: receta de pan de hamburguesas esponjosos para 6 porciones

Por Lucas Vasquez
por que tu perro se vuelve loco de alegria cuando llegas a casa, segun la ciencia

Por qué tu perro se vuelve loco de alegría cuando llegás a casa, según la ciencia

Por Redacción
Un estudio revela que los perros comprenden la voz humana incluso sin palabras reconocibles

Cómo saber cuando los perros distinguen el "sí" y el "no" en la voz humana

Por Redacción