Cómo saber cuando los perros distinguen el "sí" y el "no" en la voz humana

Un estudio reciente revela que los perros pueden interpretar señales de aprobación y desaprobación únicamente a través del sonido de la voz humana.

Un estudio revela que los perros comprenden la voz humana incluso sin palabras reconocibles

Un estudio revela que los perros comprenden la voz humana incluso sin palabras reconocibles

Imagen creada con IA.
La investigación, citada por Psychology Today, muestra que los perros responden de manera consistente a variaciones en el tono, volumen y duración de los sonidos emitidos por sus dueños, reconociendo indicaciones equivalentes a “sí” o “no”, incluso sin gestos ni expresiones faciales.

El experimento, dirigido por Anna Gábor en la Universidad Eötvös Loránd de Budapest, consistió en que los perros siguieran instrucciones de sus dueños detrás de una pantalla, recibiendo únicamente una sílaba simple modificada en tono, duración y timbre.

Los sonidos agudos y melódicos se asociaron con aprobación, mientras que los graves y ásperos indicaban desaprobación, por lo que los resultados evidencian que la textura y la frecuencia del sonido son fundamentales.

Un sonido más largo o con mayor proporción de ruido puede transmitir advertencia o urgencia, mientras que repeticiones rápidas indican permiso o seguridad. Esto demuestra que la percepción acústica de los perros está afinada para captar matices emocionales en la voz humana.

Perros y la comunicación humana: sensibilidad innata a los sonidos

Este hallazgo se inscribe en la investigación histórica sobre comunicación animal iniciada en los años 70 por Eugene Morton, quien identificó patrones universales de señales acústicas compartidos por humanos y animales para advertir sobre seguridad o peligro.

Los investigadores señalaron que los dueños no recibieron instrucciones especiales: los perros interpretaron los sonidos basándose en la interacción cotidiana. Esto confirma la sensibilidad innata de la especie para descifrar intenciones humanas a través del sonido.

Psychology Today subraya que comprender cómo los perros perciben los sonidos humanos puede mejorar la relación con ellos, optimizar técnicas de adiestramiento y evitar malentendidos, fortaleciendo la comunicación y los vínculos entre mascotas y dueños.

Desde cachorros, los perros desarrollan esta habilidad, lo que permite que señales simples de aprobación o desaprobación influyan efectivamente en su comportamiento y en la interacción diaria con las personas.

