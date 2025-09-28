28 de septiembre de 2025 - 17:50

Por qué tu perro se vuelve loco de alegría cuando llegás a casa, según la ciencia

Correr, saltar y girar en círculos: detrás de cada reencuentro con tu perro hay una explicación de la ciencia que va mucho más allá del simple entusiasmo.

Perro corriendo

Foto:

Gentileza Unsplash
Por Redacción

Una serie de investigaciones recientes demuestra que los vínculos entre el perro y el hombre generalmente se basan en mecanismos emocionales, sensoriales y biológicos muy complejos, comparables a los que desarrollan los bebés con sus cuidadores, según informó Popular Science.

Leé además

que significa que mi perro muerda suave mi mano o brazo

Qué significa que mi perro muerda suave mi mano o brazo

Por Redacción
Los estudios académicos muestran diferencias clave en comunicación y resolución de problemas entre un perro y un gato, sin que esto implique superioridad de una especie.

¿Quién es más inteligente: el perro o el gato? qué dice la ciencia

Por Redacción

Las expresiones de afecto que muestran los perros al ver regresar a sus dueños, como empujones suaves, colas agitadas o el famoso “zoomie” (carrera descontrolada de alegría), son respuestas aprendidas, reforzadas por experiencias previas positivas.

Expertos en comportamiento animal sostienen que estas acciones no son solo instintivas, sino también parte de un aprendizaje que el animal asocia con recompensas emocionales y físicas.

La memoria y los sentidos juegan un papel fundamental. Aunque los perros no tienen una memoria a corto plazo muy desarrollada, sí poseen una gran capacidad de memoria asociativa y episódica. Son capaces de relacionar el olor, el sonido y la voz de sus cuidadores con experiencias felices, como caricias o paseos.

El olfato es el primer sentido que se activa: los perros identifican a las personas por su olor incluso después de mucho tiempo. También pueden reconocer la voz y ciertos gestos visuales.

Perros jugando
Estudios científicos explican las razones biológicas y emocionales del entusiasmo de un perro al ver a su dueño nuevamente.

Estudios científicos explican las razones biológicas y emocionales del entusiasmo de un perro al ver a su dueño nuevamente.

La ciencia detrás del entusiasmo de tu perro al verte volver

Uno de los elementos centrales del vínculo humano-perro es la oxitocina, la llamada “hormona del amor”. Estudios demuestran que tanto el perro como el humano segregan oxitocina al mirarse a los ojos, lo que fortalece el apego mutuo. Esta hormona también se libera en momentos de alegría y cercanía, contribuyendo a la conexión emocional.

Aunque los perros no manejan el concepto humano del tiempo, sí desarrollan una rutina mediante ritmos circadianos. Por eso, tras ausencias más prolongadas, los reencuentros tienden a ser más intensos. Sin embargo, cuando esa efusividad es excesiva, puede ser síntoma de ansiedad por separación, una condición que merece atención profesional.

La ciencia confirma que esos saltos y movimientos desbordantes al verte llegar no son solo emoción: son una manifestación real del vínculo que los une.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El juego y la interacción social son de las actividades que mejor evidencian el bienestar emocional del perro.

¿Tu perro es feliz? 15 señales para poder descubrirlo, según expertos

Por Redacción
Esta receta rinde para 6 porciones y sus pasos son varios pero sencillos que dejan como resultado un pan tierno y saludable.

Sin huevos ni leche: receta de pan de hamburguesas esponjosos para 6 porciones

Por Lucas Vasquez
Un estudio revela que los perros comprenden la voz humana incluso sin palabras reconocibles

Cómo saber cuando los perros distinguen el "sí" y el "no" en la voz humana

Por Redacción
Este signo curioso no sorprende que sea identificado como el signo más apegado al celular en el zodiaco.

No lo suelta: el signo del zodiaco más pendiente al celular

Por Redacción