Sin harina ni azúcar: la receta para hacer galletitas de manzana saludables en pocos minutos

Si buscás algo dulce, saludable y fácil de hacer, estas galletitas de manzana son la opción ideal. No necesitás harina ni azúcar: solo ingredientes naturales que probablemente ya tengas en casa. Son blanditas, aromáticas y muy nutritivas, perfectas para acompañar el mate o un café sin culpa.
Ingredientes para las galletitas de manzana
-
1 manzana roja o verde (mediana)
-
1 taza de avena (instantánea o tradicional)
-
1 huevo
-
1 cucharadita de canela en polvo
-
1 cucharadita de esencia de vainilla
-
1 cucharadita de polvo de hornear (opcional, para dar volumen)
-
Stevia o miel a gusto (opcional, si querés más dulzura)
Paso a paso para prepararlas
-
Rallá la manzana sin pelar (para aprovechar la fibra) y colócala en un bowl.
-
Agregá el huevo, la avena, la canela y la esencia de vainilla. Mezclá bien hasta lograr una masa húmeda pero manejable.
-
Si querés que las galletitas queden más aireadas, incorporá una cucharadita de polvo de hornear.
-
Dejá reposar la mezcla 5 minutos para que la avena absorba parte de la humedad de la manzana.
-
Con una cuchara, formá pequeñas porciones sobre una placa con papel manteca o ligeramente engrasada.
-
Llevá al horno precalentado a 180 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que estén doradas en los bordes.
Consejos para que queden perfectas
-
Podés sumar pasas de uva, nueces picadas o chips de chocolate amargo si querés darles un toque extra.
-
Si preferís una textura más crocante, usá avena tradicional; si las querés más blandas, optá por la instantánea.
-
Guardalas en un frasco hermético: duran hasta 4 días fuera de la heladera o una semana refrigeradas.
-
Un snack natural y energético
Estas galletitas aportan fibra, proteínas y energía natural, gracias a la combinación de avena, huevo y manzana. Son ideales para quienes buscan reducir el consumo de harinas refinadas o azúcar, sin renunciar al sabor dulce.
Con pocos ingredientes y en menos de media hora, podés disfrutar unas galletitas de manzana caseras, sanas y deliciosas, perfectas para cualquier momento del día.