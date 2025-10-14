Sin harina ni azúcar: la receta para hacer galletitas de manzana saludables en pocos minutos

Stevia o miel a gusto (opcional, si querés más dulzura)

1 cucharadita de polvo de hornear (opcional, para dar volumen)

Rallá la manzana sin pelar (para aprovechar la fibra) y colócala en un bowl.

Agregá el huevo, la avena, la canela y la esencia de vainilla. Mezclá bien hasta lograr una masa húmeda pero manejable.

Si querés que las galletitas queden más aireadas, incorporá una cucharadita de polvo de hornear.

Dejá reposar la mezcla 5 minutos para que la avena absorba parte de la humedad de la manzana.

Con una cuchara, formá pequeñas porciones sobre una placa con papel manteca o ligeramente engrasada.