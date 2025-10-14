14 de octubre de 2025 - 10:03

Sin harina ni azúcar: la receta para hacer galletitas de manzana saludables en pocos minutos

Estas galletitas de manzana son perfectas para un desayuno o merienda liviana. Se preparan en minutos, no llevan harina ni azúcar refinada.

biscotti-morbidi-mele-e-zenzero
Por Andrés Aguilera

Ingredientes para las galletitas de manzana

  • 1 manzana roja o verde (mediana)

  • 1 taza de avena (instantánea o tradicional)

  • 1 huevo

  • 1 cucharadita de canela en polvo

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

  • 1 cucharadita de polvo de hornear (opcional, para dar volumen)

  • Stevia o miel a gusto (opcional, si querés más dulzura)

image

Paso a paso para prepararlas

  • Rallá la manzana sin pelar (para aprovechar la fibra) y colócala en un bowl.

  • Agregá el huevo, la avena, la canela y la esencia de vainilla. Mezclá bien hasta lograr una masa húmeda pero manejable.

  • Si querés que las galletitas queden más aireadas, incorporá una cucharadita de polvo de hornear.

  • Dejá reposar la mezcla 5 minutos para que la avena absorba parte de la humedad de la manzana.

  • Con una cuchara, formá pequeñas porciones sobre una placa con papel manteca o ligeramente engrasada.

  • Llevá al horno precalentado a 180 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que estén doradas en los bordes.

Consejos para que queden perfectas

  • Podés sumar pasas de uva, nueces picadas o chips de chocolate amargo si querés darles un toque extra.

  • Si preferís una textura más crocante, usá avena tradicional; si las querés más blandas, optá por la instantánea.

  • Guardalas en un frasco hermético: duran hasta 4 días fuera de la heladera o una semana refrigeradas.

  • image

Un snack natural y energético

Estas galletitas aportan fibra, proteínas y energía natural, gracias a la combinación de avena, huevo y manzana. Son ideales para quienes buscan reducir el consumo de harinas refinadas o azúcar, sin renunciar al sabor dulce.

Con pocos ingredientes y en menos de media hora, podés disfrutar unas galletitas de manzana caseras, sanas y deliciosas, perfectas para cualquier momento del día.

