Para principiantes: cómo hacer lingotes de limón súper cremosos, un postre fácil para el Día de la Madre

Este postre es ideal para compartir en familia porque rinde muchísimo y su sabor es perfecto para una sobremesa que necesita algo más fresco y liviano.

lingotes de limón
Por Daniela Leiva

Hay postres que simplemente conquistan desde el primer bocado como los lingotes de limón que es un postre elegante, fácil y con una frescura para compartir este Día de la madre. Si sos de los que aman el cheesecake, pero preferís algo más liviano y con un toque de acidez, esta receta te va a encantar.

Además, no requiere técnicas complicadas ni ingredientes raros. Lo mejor es que se puede preparar con cosas que casi todos tenemos en casa: galletitas, manteca, queso crema, crema de leche, huevos, limón y azúcar. Y sí, ese aroma cítrico que se desprende mientras se hornea es un espectáculo en sí mismo.

La combinación del relleno suave con la crema de limón de arriba es lo que le da el toque mágico. Esa capa brillante, ligeramente ácida y sedosa que corta la densidad del queso, logra un equilibrio perfecto. Y si te gusta ir un paso más allá, podés coronarlos con un poco de crema chantillí, merengue o incluso coco rallado.

Este postre tiene otra ventaja, que rinde muchísimo. Al hacerse en una fuente rectangular, podés cortarlo en cuadrados o “lingotes” y servirlos en porciones individuales. Es ideal para una reunión y la excusa perfecta ponerlos a prueba este domingo en familia.

lingotes de limón.

Ingredientes para los lingotes

Para la base:

  • 150 g de galletitas de vainilla o de limón
  • 70 g de manteca derretida

Para el relleno:

  • 400 g de queso crema
  • 150 g de crema de leche
  • 100 g de azúcar
  • Ralladura de 2 limones
  • Jugo de 1 limón
  • 2 huevos
  • 30 g de harina (o maicena)

Para la crema de limón:

Cómo preparar el mejor postre de limón para sorprender a mamá

  1. Preparar la base: triturar las galletitas y mezclarlas con la manteca derretida. Cubrir el fondo de un molde rectangular y presionar bien. Llevar a la heladera mientras se prepara el relleno.
  2. Hacer el relleno: en un bowl, mezclar el queso crema, la crema, el azúcar, la ralladura y el jugo de limón. Agregar los huevos y la harina (o maicena). Integrar bien y volcar sobre la base.
  3. Hornear: cocinar a horno bajo (150 °C) durante unos 45 minutos, hasta que el centro esté firme. Enfriar.
  4. Preparar la crema de limón: mezclar el azúcar, el jugo y la ralladura de limón con los huevos. Cocinar al microondas 30 segundos, revolver y repetir hasta que espese. Agregar la manteca fría y mezclar hasta que se funda.
  5. Montar: cubrir la torta con la crema de limón y llevar a la heladera por al menos una hora.
  6. Podés decorarlos con chantillí o servirlos tal cual: un postre de limón irresistible, cremoso y con ese toque ácido que enamora a todos.
