20 de octubre de 2025 - 20:45

Cómo hacer un budín de coco sin azúcar ni harina: una receta esponjosa y saludable

El budín de coco es una receta perfecta para quienes buscan un postre liviano, sin harinas refinadas ni azúcar añadida. Además lleva pocos ingredientes.

Esta receta logra una textura suave y un sabor natural que atrae. Es ideal para acompañar el desayuno o una merienda de forma saludable.



WEB
Por Lucas Vasquez

Un budín sin harina ni azúcar que mantiene la esponjosidad y el sabor parece una receta complicada, pero con una combinación precisa de ingredientes saludables puede lograrse un resultado delicioso. Este postre de coco también aprovecha la dulzura y frescura de la banana madura y la cremosidad de la ricota para alcanzar una textura aireada y húmeda.

El secreto está en una mezcla equilibrada entre frutas, proteínas y fibra, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan cuidarse sin renunciar a distintos postres. Con unos pocos pasos y una cocción corta, el budín de coco se transforma en una receta simple, nutritiva y sin ingredientes refinados.

budín de coco
Qué ingredientes lleva y cómo se prepara el budín de coco saludable

Esta receta se elabora con ingredientes fáciles de conseguir:

  • 2 bananas maduras.
  • 3 huevos.
  • 1/2 taza de coco rallado.
  • 1/2 taza de ricota o yogur griego sin azúcar.
  • 1 cucharadita de polvo para hornear.
  • Endulzante a gusto.

Con estos ingredientes se obtiene un budín esponjoso, con un aroma suave y un toque tropical.

El paso a paso es simple

  1. Primero debés pisar las bananas en un bowl hasta obtener una mezcla homogénea.
  2. Una vez pisadas, incorporá los huevos y batilos un poco. A continuación, agregá la ricota o el yogur, el coco rallado y el polvo para hornear y mezclá todo hasta integrar los ingredientes, cuidando que la masa quede aireada y sin grumos.
  3. Una vez lista, colocá la preparación en un molde engrasado y llevala a horno precalentado a 180 °C durante unos 25 a 30 minutos, o hasta que el budín esté dorado y al insertar un palillo salga limpio.
  4. Al enfriarse, podés decorar con coco rallado extra o frutas frescas para potenciar su sabor.
budín de coco
Qué beneficios nutricionales aporta este postre sin harina

  • El coco es una fuente natural de fibra, grasas saludables y minerales esenciales como el magnesio y el potasio.
  • La elección de la ricota o el yogur griego es porque aportan proteínas de alta calidad, lo que ayuda a mantener la saciedad por más tiempo.
  • Las bananas maduras son quienes endulzan de manera natural y aportan energía rápida gracias a su contenido de carbohidratos complejos.

Es por eso que este tipo de preparaciones caseras son una alternativa más saludable frente a los productos industrializados, que muchas veces contienen harinas blancas y azúcares añadidos. Al no incluir gluten, el budín es apto para quienes siguen una alimentación libre de esta proteína.

budín de coco
El budín esponjoso de coco sin harina ni azúcar demuestra que comer saludable no provoca renunciar al sabor ni a la textura. Su preparación es sencilla pero su aporte nutritivo y su dulzura natural lo convierten en una receta perfecta para quienes desean cuidar su alimentación de forma deliciosa.

