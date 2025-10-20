20 de octubre de 2025 - 12:59

Ni huevo ni manteca: la receta de brownies veganos que no falla

Esta opción sin huevo ni manteca revoluciona las recetas de comida dulce con pocos ingredientes y una nutrición más equilibrada.

Por Ignacio Alvarado

Los brownies veganos llegaron para quedarse. En tiempos donde la alimentación consciente gana terreno, es de esas recetas que se convirtió en una de las más buscadas por quienes quieren disfrutar algo dulce sin usar productos de origen animal. Lo mejor es que mantiene todo el sabor, la textura húmeda y ese aroma irresistible que caracteriza a los clásicos.

Además, es ideal si estás cuidando tu nutrición o si buscás una opción más liviana dentro del mundo de la comida casera. Con solo unos pocos ingredientes, podés preparar un postre saludable y delicioso que se adapta a cualquier momento del día, ya sea como merienda o acompañamiento del café.

Ingredientes

Para esta receta necesitás muy pocos elementos y todos se consiguen fácilmente. En un bowl, mezclá los siguientes ingredientes:

  • 1 taza de harina común o integral

  • ½ taza de cacao amargo

  • 1 taza de azúcar mascabo o rubia

  • ½ taza de aceite vegetal

  • 1 taza de leche vegetal (de almendras o avena)

  • 1 cucharadita de polvo de hornear

  • Una pizca de sal

  • Chips de chocolate o nueces a gusto

Estos ingredientes logran una textura perfecta sin necesidad de huevo ni manteca. Además, aportan una mejor nutrición y un perfil más saludable, algo muy valorado en las nuevas tendencias de comida casera.

Paso a paso

  • En un bowl grande, uní los ingredientes secos: harina, cacao, azúcar, polvo de hornear y sal.

  • Incorporá los líquidos (aceite y leche vegetal) y mezclá hasta obtener una masa homogénea.

  • Agregá los chips o nueces para darle textura y sabor.

  • Verté la mezcla en una fuente aceitada y horneá a 180 °C por unos 25 minutos.

Cuando enfríe, cortá los cuadrados y disfrutá esta receta que equilibra sabor, nutrición y placer. Perfecta para quienes aman la comida dulce pero prefieren opciones con menos impacto ambiental y más bienestar.

