Eliminar los olores de fritura de tu casa: el método efectivo que se utiliza en los restaurantes

Freír en casa puede ser un placer, pero el olor a fritura que se impregna en las cortinas, la ropa y hasta en los muebles puede arruinar la experiencia. Por suerte, no hace falta gastar en aromatizantes o productos químicos : los restaurantes usan métodos naturales de limpieza para mantener el aire limpio, y vos podés aplicarlas fácilmente en tu cocina.

Cuando freís, el aceite alcanza temperaturas entre 150 y 180 °C , liberando diminutas partículas de grasa que quedan suspendidas en el aire.

Estas se adhieren a las superficies porosas del ambiente —como cortinas, tapizados o paredes— y generan ese olor que parece imposible de sacar.

Además, los aceites reutilizados o sobrecalentados aumentan la intensidad del olor, por lo que mantener el aceite limpio y renovarlo con frecuencia también ayuda a reducir el problema.

1 litro de agua

½ limón en rodajas

2 ramitas de romero fresco

Una cacerola pequeña

Paso a paso:

Colocá el agua, el limón y el romero en una olla.

Llevá la mezcla a hervor mientras estás friendo.

Dejá que el vapor se disperse: el ácido cítrico del limón neutraliza las moléculas de grasa , mientras que el romero aromatiza el ambiente.

Si vas a freír pescado o carne, podés agregar también una hoja de laurel o una ramita de tomillo, que refuerzan la acción desodorante.

Consejo extra: si querés prevenir desde el aceite, colocá una rodaja de manzana cruda dentro del sartén antes de empezar. Esta absorbe parte de los compuestos del aceite y reduce el humo y el olor.

Cómo eliminar el olor después de cocinar

1. Vinagre y agua caliente:

Herví una mezcla de partes iguales de agua y vinagre blanco durante 10 minutos después de cocinar. Aunque el olor del vinagre es fuerte al principio, desaparece rápido y se lleva consigo el olor a fritura. Podés agregar ralladura de naranja o romero para dejar un aroma más fresco.

2. Café molido:

Colocá un bol con posos de café secos o granos molidos sobre la mesada y dejalo toda la noche. El café absorbe las partículas olorosas y perfuma el ambiente naturalmente.

3. Ventilación cruzada:

Abrí una ventana cercana a la cocina y otra del lado opuesto del ambiente para crear una corriente de aire que arrastre los olores hacia afuera. Si tenés ventilador, apuntalo hacia la ventana para acelerar el proceso.

Cómo lo hacen los restaurantes y cómo aplicarlo en casa

Los locales gastronómicos eliminan los olores gracias a campanas extractoras potentes con filtros de carbón activado, que capturan la grasa antes de que se esparza.

En casa, podés limpiar regularmente los filtros de la campana (al menos una vez por mes) y mantenerla encendida unos minutos después de terminar de cocinar.

Algunos restaurantes también usan purificadores de aire con ionizadores, que descomponen químicamente las moléculas del olor.

En el hogar, los trucos accesibles son los difusores con aceites esenciales cítricos o de eucalipto, que ayudan a mantener el ambiente fresco y limpio.