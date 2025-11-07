7 de noviembre de 2025 - 10:30

Torta húmeda de chocolate sin harina ni manteca: lista en 5 minutos y con solo 3 ingredientes

Dentro de las recetas más virales, esta comida combina pocos ingredientes y gran nutrición, ideal para quienes buscan algo dulce sin perder tiempo.

Las recetas fáciles mejoran la comida con pocos ingredientes y buena nutrición.

Por Ignacio Alvarado

En el mundo de la comida saludable, esta versión express se volvió un éxito entre quienes valoran el sabor casero y la nutrición natural. Se prepara sin horno, con solo tres ingredientes básicos y un resultado tan delicioso que nadie imaginaría que no lleva manteca ni harina. Una de las recetas más rápidas y efectivas para cualquier día.

Las recetas fáciles mejoran la comida con pocos ingredientes y buena nutrición.

Ingredientes simples y naturales

Para preparar esta torta húmeda vas a necesitar:

  • 1 banana madura

  • 2 cucharadas de cacao amargo

  • 1 huevo

Estos ingredientes básicos son el secreto de una comida equilibrada y deliciosa. La banana aporta dulzura natural y textura, el cacao ofrece antioxidantes y un sabor profundo, mientras que el huevo brinda proteínas y esponjosidad. Una combinación perfecta para cuidar la nutrición sin esfuerzo y disfrutar de una de las recetas más rendidoras y saludables.

Paso a paso rápido y sin horno

  • Pisá la banana en un bol hasta formar un puré liso.

  • Agregá el huevo y el cacao, y mezclá hasta integrar todos los ingredientes.

  • Verté la preparación en una taza o molde apto para microondas.

  • Cociná a potencia máxima durante 1 minuto y medio o hasta que esté firme.

  • Dejá enfriar un poco antes de desmoldar y disfrutar.

    Las recetas fáciles mejoran la comida con pocos ingredientes y buena nutrición.

Esta torta húmeda de chocolate es una de las recetas más elegidas para quienes aman la comida casera y buscan una buena nutrición sin complicaciones. Con solo tres ingredientes y pocos minutos, vas a tener un postre esponjoso, liviano y lleno de sabor, ideal para repetir una y otra vez.

