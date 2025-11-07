Torta húmeda de chocolate sin harina ni manteca: lista en 5 minutos y con solo 3 ingredientes

Dentro de las recetas más virales, esta comida combina pocos ingredientes y gran nutrición, ideal para quienes buscan algo dulce sin perder tiempo.

Las recetas fáciles mejoran la comida con pocos ingredientes y buena nutrición.

La torta húmeda de chocolate sin harina ni manteca es una de esas recetas que sorprenden por su simpleza y sabor intenso. En solo cinco minutos, podés disfrutar un postre suave, esponjoso y sin culpa, ideal para resolver un antojo dulce con lo que tengas en casa.

En el mundo de la comida saludable, esta versión express se volvió un éxito entre quienes valoran el sabor casero y la nutrición natural. Se prepara sin horno, con solo tres ingredientes básicos y un resultado tan delicioso que nadie imaginaría que no lleva manteca ni harina. Una de las recetas más rápidas y efectivas para cualquier día.

Ingredientes simples y naturales Para preparar esta torta húmeda vas a necesitar:

1 banana madura

2 cucharadas de cacao amargo

1 huevo Estos ingredientes básicos son el secreto de una comida equilibrada y deliciosa. La banana aporta dulzura natural y textura, el cacao ofrece antioxidantes y un sabor profundo, mientras que el huevo brinda proteínas y esponjosidad. Una combinación perfecta para cuidar la nutrición sin esfuerzo y disfrutar de una de las recetas más rendidoras y saludables.

Paso a paso rápido y sin horno Pisá la banana en un bol hasta formar un puré liso.

Agregá el huevo y el cacao, y mezclá hasta integrar todos los ingredientes .

Verté la preparación en una taza o molde apto para microondas.

Cociná a potencia máxima durante 1 minuto y medio o hasta que esté firme.

Esta torta húmeda de chocolate es una de las recetas más elegidas para quienes aman la comida casera y buscan una buena nutrición sin complicaciones. Con solo tres ingredientes y pocos minutos, vas a tener un postre esponjoso, liviano y lleno de sabor, ideal para repetir una y otra vez.