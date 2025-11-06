Pan que no engorda: sin horno ni harina y en pocos minutos

En un contexto donde cada vez se buscan opciones más saludables, este pan destaca por tener pocos ingredientes y un gran aporte a la nutrición diaria. No lleva harina refinada ni manteca, y aun así logra un resultado liviano, sabroso y perfecto para acompañar tanto lo dulce como lo salado. Dentro de las recetas rápidas, esta es una de las más elegidas.
Ingredientes naturales y accesibles
Para preparar este pan casero vas a necesitar:
1 taza de avena molida o instantánea
2 huevos
½ taza de yogur natural o vegetal
1 cucharadita de polvo de hornear
Pizca de sal
Opcional: semillas, orégano o queso rallado
Estos ingredientes aportan energía y saciedad, además de un excelente perfil de nutrición. La avena reemplaza perfectamente a la harina, los huevos dan estructura y el yogur suma humedad. Es una comida completa, rica en proteínas y fibra, ideal para quienes buscan recetas saludables sin renunciar al sabor.
Paso a paso rápido y esponjoso
Mezclá en un bol la avena, los huevos y el yogur.
Agregá el polvo de hornear y la sal, y uní todos los ingredientes.
Calentá una sartén antiadherente con un poco de aceite o spray vegetal.
Verté la mezcla y cociná a fuego bajo, tapado, unos 5-7 minutos por lado.
Dejá enfriar unos minutos antes de cortar.
Este pan sin harina ni horno se convirtió en una de las recetas preferidas por su textura y facilidad. Es una comida perfecta para cualquier momento del día, elaborada con ingredientes simples y pensada para cuidar tu nutrición sin esfuerzo.