Pan que no engorda: sin horno ni harina y en pocos minutos

Esta es una de las recetas más fáciles para quienes aman la comida casera: pocos ingredientes, buena nutrición y un resultado sorprendentemente esponjoso.

Las recetas simples mejoran la comida con pocos ingredientes y mucha nutrición.

El pan sin harina ni horno es una de esas recetas que sorprenden por su practicidad y sabor. Con una textura suave y esponjosa, se cocina directamente en la sartén y está listo en minutos, ideal para cuando querés resolver un desayuno o una merienda sin complicaciones.

En un contexto donde cada vez se buscan opciones más saludables, este pan destaca por tener pocos ingredientes y un gran aporte a la nutrición diaria. No lleva harina refinada ni manteca, y aun así logra un resultado liviano, sabroso y perfecto para acompañar tanto lo dulce como lo salado. Dentro de las recetas rápidas, esta es una de las más elegidas.

Ingredientes naturales y accesibles Para preparar este pan casero vas a necesitar:

1 taza de avena molida o instantánea

2 huevos

½ taza de yogur natural o vegetal

1 cucharadita de polvo de hornear

Pizca de sal

Estos ingredientes aportan energía y saciedad, además de un excelente perfil de nutrición. La avena reemplaza perfectamente a la harina, los huevos dan estructura y el yogur suma humedad. Es una comida completa, rica en proteínas y fibra, ideal para quienes buscan recetas saludables sin renunciar al sabor.

Paso a paso rápido y esponjoso Mezclá en un bol la avena, los huevos y el yogur.

Agregá el polvo de hornear y la sal, y uní todos los ingredientes .

Calentá una sartén antiadherente con un poco de aceite o spray vegetal.

Verté la mezcla y cociná a fuego bajo, tapado, unos 5-7 minutos por lado.

Dejá enfriar unos minutos antes de cortar. Este pan sin harina ni horno se convirtió en una de las recetas preferidas por su textura y facilidad. Es una comida perfecta para cualquier momento del día, elaborada con ingredientes simples y pensada para cuidar tu nutrición sin esfuerzo.