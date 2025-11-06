6 de noviembre de 2025 - 09:05

Pan que no engorda: sin horno ni harina y en pocos minutos

Esta es una de las recetas más fáciles para quienes aman la comida casera: pocos ingredientes, buena nutrición y un resultado sorprendentemente esponjoso.

Las recetas simples mejoran la comida con pocos ingredientes y mucha nutrición.

Las recetas simples mejoran la comida con pocos ingredientes y mucha nutrición.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

sin gluten y sin azucar: como hacer un budin super esponjoso solo con 2 ingredientes

Sin gluten y sin azúcar: cómo hacer un budín súper esponjoso solo con 2 ingredientes

Por Daniela Leiva
listo en 10 minutos: este pan de masa madre en sarten es ideal para tu desayuno saludable

Listo en 10 minutos: este pan de masa madre en sartén es ideal para tu desayuno saludable

Por Andrés Aguilera

En un contexto donde cada vez se buscan opciones más saludables, este pan destaca por tener pocos ingredientes y un gran aporte a la nutrición diaria. No lleva harina refinada ni manteca, y aun así logra un resultado liviano, sabroso y perfecto para acompañar tanto lo dulce como lo salado. Dentro de las recetas rápidas, esta es una de las más elegidas.

image
Las recetas simples mejoran la comida con pocos ingredientes y mucha nutrici&oacute;n.

Las recetas simples mejoran la comida con pocos ingredientes y mucha nutrición.

Ingredientes naturales y accesibles

Para preparar este pan casero vas a necesitar:

  • 1 taza de avena molida o instantánea

  • 2 huevos

  • ½ taza de yogur natural o vegetal

  • 1 cucharadita de polvo de hornear

  • Pizca de sal

  • Opcional: semillas, orégano o queso rallado

    image
    Las recetas simples mejoran la comida con pocos ingredientes y mucha nutrici&oacute;n.

    Las recetas simples mejoran la comida con pocos ingredientes y mucha nutrición.

Estos ingredientes aportan energía y saciedad, además de un excelente perfil de nutrición. La avena reemplaza perfectamente a la harina, los huevos dan estructura y el yogur suma humedad. Es una comida completa, rica en proteínas y fibra, ideal para quienes buscan recetas saludables sin renunciar al sabor.

Paso a paso rápido y esponjoso

  • Mezclá en un bol la avena, los huevos y el yogur.

  • Agregá el polvo de hornear y la sal, y uní todos los ingredientes.

  • Calentá una sartén antiadherente con un poco de aceite o spray vegetal.

  • Verté la mezcla y cociná a fuego bajo, tapado, unos 5-7 minutos por lado.

  • Dejá enfriar unos minutos antes de cortar.

Este pan sin harina ni horno se convirtió en una de las recetas preferidas por su textura y facilidad. Es una comida perfecta para cualquier momento del día, elaborada con ingredientes simples y pensada para cuidar tu nutrición sin esfuerzo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

sin gluten y sin aceite: como hacer un delicioso y esponjoso budin marmolado

Sin gluten y sin aceite: cómo hacer un delicioso y esponjoso budín marmolado

Por Daniela Leiva
Las recetas equilibradas mejoran la comida con simples ingredientes y excelente nutrición.

La rápida receta de brownie de cacao y avena: sin harina, ni manteca y en pocos minutos

Por Ignacio Alvarado
sin azucar, sin harina y sin aceite: como hacer galletitas de naranja humedas por dentro y crujientes por fuera

Sin azúcar, sin harina y sin aceite: cómo hacer galletitas de naranja húmedas por dentro y crujientes por fuera

Por Daniela Leiva
Las recetas más ricas mejoran la comida con pocos ingredientes y buena nutrición.

Galletitas sin manteca ni azúcar: crocantes, fáciles y con solo 3 ingredientes naturales

Por Ignacio Alvarado