Reciclaje: guardá los focos quemados y transfórmalos en un maravilloso adorno de Navidad

¿Tenés
focos quemados en casa y pensabas tirarlos? Mejor dales una segunda vida. Con un poco de pintura, brillo y creatividad podés convertirlos en un adorno navideño reciclado, ideal para colgar en el árbol o decorar la mesa. Mirá cómo hacerlo paso a paso en esta guía de reciclaje e ideas sustentables.
Materiales reciclados que vas a necesitar
Para esta manualidad navideña, buscá:
Focos o bombitas quemadas. Pintura acrílica o aerosol (blanco, dorado, plateado o rojo).
Cintas, lanas o hilo rústico para colgar.
Pegamento, brillantina, botones o marcadores para decorar.
Cartón o goma EVA si querés agregar detalles como gorros o bufandas.
Es una forma divertida de
reutilizar residuos electrónicos pequeños y sumarle un toque artesanal a la decoración navideña.
image
Paso a paso para transformar los focos en adornos Limpia bien los focos con un paño seco para retirar el polvo.
Pintalos del color que más te guste, con acrílico o aerosol.
Cuando sequen,
dibujá caritas, copos o diseños navideños con marcador o pintura fina.
Usá
pegamento y brillantina para darles brillo.
Enroscá una
cinta o hilo en la base metálica para poder colgarlos.
Si querés, agregales
gorritos o bufandas con goma EVA o retazos de tela.
image
Navidad creativa y sustentable
Estos adornos hechos con
focos reciclados quedan perfectos en el árbol, en una guirnalda o sobre una mesa festiva.
Además de decorar, estarás
reduciendo residuos y promoviendo el . reciclaje doméstico
Cada foco puede convertirse en un
muñeco de nieve, reno o pingüino navideño, según tu inspiración.
Una idea simple, ecológica y económica para vivir una Navidad más verde.