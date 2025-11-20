20 de noviembre de 2025 - 10:56

Reciclaje: guardá los focos quemados y transfórmalos en un maravilloso adorno de Navidad

Reutilizá los focos viejos para crear adornos navideños ecológicos, originales y muy fáciles de hacer con materiales de reciclaje.

Por Andrés Aguilera

¿Tenés focos quemados en casa y pensabas tirarlos? Mejor dales una segunda vida. Con un poco de pintura, brillo y creatividad podés convertirlos en un adorno navideño reciclado, ideal para colgar en el árbol o decorar la mesa. Mirá cómo hacerlo paso a paso en esta guía de reciclaje e ideas sustentables.

Materiales reciclados que vas a necesitar

Para esta manualidad navideña, buscá:

  • Focos o bombitas quemadas.

  • Pintura acrílica o aerosol (blanco, dorado, plateado o rojo).

  • Cintas, lanas o hilo rústico para colgar.

  • Pegamento, brillantina, botones o marcadores para decorar.

  • Cartón o goma EVA si querés agregar detalles como gorros o bufandas.

Es una forma divertida de reutilizar residuos electrónicos pequeños y sumarle un toque artesanal a la decoración navideña.

image

Paso a paso para transformar los focos en adornos

  • Limpia bien los focos con un paño seco para retirar el polvo.

  • Pintalos del color que más te guste, con acrílico o aerosol.

  • Cuando sequen, dibujá caritas, copos o diseños navideños con marcador o pintura fina.

  • Usá pegamento y brillantina para darles brillo.

  • Enroscá una cinta o hilo en la base metálica para poder colgarlos.

  • Si querés, agregales gorritos o bufandas con goma EVA o retazos de tela.

image

Navidad creativa y sustentable

Estos adornos hechos con focos reciclados quedan perfectos en el árbol, en una guirnalda o sobre una mesa festiva.

Además de decorar, estarás reduciendo residuos y promoviendo el reciclaje doméstico.

Cada foco puede convertirse en un muñeco de nieve, reno o pingüino navideño, según tu inspiración.

Una idea simple, ecológica y económica para vivir una Navidad más verde.

