Reciclaje: guardá las latas de gaseosas y convertílas en un hermoso adorno de Navidad

Transformá latas vacías y corchos usados en un árbol navideño único. Una manualidad ideal para decorar con materiales reciclados.

Por Andrés Aguilera

Si te gusta el espíritu navideño y querés evitar los plásticos, esta idea te va a encantar. Con latas recicladas, corchos de vino y un poco de creatividad podés fabricar un árbol de Navidad ecológico, moderno y 100% sustentable. Mirá cómo hacerlo paso a paso en esta guía de reciclaje creativo.

Materiales reciclados que vas a necesitar

Para construir este árbol sustentable vas a necesitar:

  • Latas vacías de gaseosa o cerveza (unas 25 o 30).

  • Corchos de vino limpios y secos.

  • Cartón firme o madera como base.

  • Silicona caliente o pegamento fuerte.

  • Cinta, hilo y botones para decorar.

  • Una estrella de cartón o aluminio reciclado para la punta.

Además de decorar, este proyecto te permite reutilizar envases de aluminio que normalmente terminarían en la basura.

Cómo hacer el árbol de Navidad paso a paso

  • Limpia bien todas las latas y retirá las etiquetas.

  • Formá una pirámide, colocando las latas una sobre otra en forma de triángulo.

  • Pegalas con silicona caliente o cinta fuerte para dar estabilidad.

  • En la base, podés colocar corchos como tronco o soporte.

  • Usá tapas, botones o lanas para decorar cada lata como si fueran adornos.

  • Para el toque final, añadí una estrella hecha con anillas o cartón pintado.

image

Una Navidad sustentable y creativa

Este árbol reciclado no solo luce genial, sino que también transmite un mensaje ecológico y consciente. Ideal para balcones, oficinas o espacios pequeños, combina el espíritu navideño con el reciclaje responsable.

Además, al usar materiales reutilizados, reducís residuos y fomentás el consumo responsable durante las fiestas.

