Reciclaje: guardá las latas de gaseosas y convertílas en un hermoso adorno de Navidad

Si te gusta el espíritu navideño y querés evitar los plásticos, esta idea te va a encantar. Con latas recicladas, corchos de vino y un poco de creatividad podés fabricar un árbol de Navidad ecológico, moderno y 100% sustentable. Mirá cómo hacerlo paso a paso en esta guía de reciclaje creativo.
Para construir este árbol sustentable vas a necesitar:
Latas vacías de gaseosa o cerveza (unas 25 o 30).
Corchos de vino limpios y secos.
Cartón firme o madera como base.
Silicona caliente o pegamento fuerte.
Cinta, hilo y botones para decorar.
Una estrella de cartón o aluminio reciclado para la punta.
Además de decorar, este proyecto te permite reutilizar envases de aluminio que normalmente terminarían en la basura.
Cómo hacer el árbol de Navidad paso a paso
Limpia bien todas las latas y retirá las etiquetas.
Formá una pirámide, colocando las latas una sobre otra en forma de triángulo.
Pegalas con silicona caliente o cinta fuerte para dar estabilidad.
En la base, podés colocar corchos como tronco o soporte.
Usá tapas, botones o lanas para decorar cada lata como si fueran adornos.
Para el toque final, añadí una estrella hecha con anillas o cartón pintado.
Una Navidad sustentable y creativa
Este árbol reciclado no solo luce genial, sino que también transmite un mensaje ecológico y consciente. Ideal para balcones, oficinas o espacios pequeños, combina el espíritu navideño con el reciclaje responsable.
Además, al usar materiales reutilizados, reducís residuos y fomentás el consumo responsable durante las fiestas.