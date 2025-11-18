18 de noviembre de 2025 - 15:26

Sin gluten: cómo hacer un delicioso budín de espinaca y queso para el almuerzo o la cena

Esta es de las recetas que vas a querer repetir cada semana porque con pocos ingredientes y en menos de 20 minutos vas a tener un plato rico y saludable.

Por Daniela Leiva

Hay recetas que llegan para salvarte una cena y, de paso, hacerte sentir que estás comiendo algo sabroso, casero y bastante más saludable de lo que parece. Este budín de espinaca y queso es una opción ideal para quienes buscan platos rápidos, sin gluten y sin complicarse demasiado.

No requiere amasado, no hace falta tener habilidades de chef y se prepara prácticamente en la licuadora. En menos de 20 minutos podés tener lista una comida nutritiva, rica y que suele conquistar incluso a quienes fruncen la nariz cuando escuchan “espinaca”.

La gran ventaja de este budín es su versatilidad. Podés servirlo tibio o frío, acompañado de una ensalada, como entrada, como plato principal o incluso como snack para llevar al trabajo.

Los ingredientes son simples y fáciles de conseguir, y la preparación es tan directa que se vuelve una de esas recetas que repetís cada semana sin darte cuenta. Además, es una forma perfecta de sumar vegetales al menú diario sin sentir que estás comiendo siempre lo mismo.

Ingredientes para hacer un budín de espinaca

  • 280 g de espinacas frescas
  • 1 taza (130 g) de harina de almendras
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 3 huevos
  • 1 taza (245 g) de leche
  • Manteca derretida o aceite de oliva
  • 1 cebolla picada
  • 225 g de queso rallado
  • Aceitunas negras en rodajas

El paso a paso para hacer un budín sin gluten

  1. Precalentar el horno a 180 °C.
  2. Dorar la cebolla. En una sartén con un chorrito de aceite, rehogá la cebolla hasta que tome color.
  3. Saltear las espinacas. Sumalas a la cebolla y cociná apenas unos minutos hasta que se ablanden.
  4. Mezclar la base. En un bowl aparte o directo en la licuadora, procesá los huevos, la leche, la harina de almendras, la sal y el polvo de hornear.
  5. Unir. Agregá la mezcla de espinacas con cebolla, las aceitunas y el queso rallado. Integrá bien.
  6. Hornear. Volcá la preparación en una fuente engrasada. Espolvoreá un poco más de queso por encima. Llevá al horno (o airfryer) hasta que, al insertar un palillo, salga limpio.
  7. Listo para disfrutar. Dejalo entibiar y cortalo en porciones.
