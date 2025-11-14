Galletitas de cacao y avena: sin harina, sin manteca y listas en 7 minutos

El auge de las recetas rápidas impulsó opciones como estas galletitas de cacao y avena , perfectas para quienes buscan comida práctica y con buenos aportes de nutrición . Con pocos ingredientes , se preparan en minutos y funcionan tanto para el desayuno como para un snack saludable.

En un contexto donde cada vez más personas apuestan por recetas simples y sin ultraprocesados, esta propuesta destaca por su equilibrio entre sabor, textura y nutrición. Además, todos los ingredientes son accesibles, económicos y acordes a la tendencia de “cocinar rápido y sano”, algo clave para quienes valoran una comida hecha en casa y sin complicaciones.