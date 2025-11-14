14 de noviembre de 2025 - 08:32

Galletitas de cacao y avena: sin harina, sin manteca y listas en 7 minutos

Estas galletitas sin harina son ideales para tus recetas rápidas: una opción de comida saludable, con pocos ingredientes y beneficios para tu nutrición diaria.

Galletitas fáciles con recetas, comida, ingredientes simples y foco en la nutrición diaria.

Por Ignacio Alvarado

En un contexto donde cada vez más personas apuestan por recetas simples y sin ultraprocesados, esta propuesta destaca por su equilibrio entre sabor, textura y nutrición. Además, todos los ingredientes son accesibles, económicos y acordes a la tendencia de “cocinar rápido y sano”, algo clave para quienes valoran una comida hecha en casa y sin complicaciones.

Galletitas fáciles con recetas, comida, ingredientes simples y foco en la nutrición diaria

Ingredientes

  • 1 taza de avena instantánea (base de muchas recetas saludables)

  • 1 banana madura pisada

  • 1 cucharada colmada de cacao amargo

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

  • 1 pizca de sal

  • Opcional: chips de chocolate, frutos secos o semillas (excelentes para sumar nutrición)

  • Estas proporciones permiten una comida equilibrada y llena de ingredientes naturales

    Galletitas fáciles con recetas, comida, ingredientes simples y foco en la nutrición diaria.

Paso a paso

  • En un bowl, mezclá la banana pisada con el cacao hasta obtener una crema homogénea. Esta base, típica de varias recetas, aporta humedad natural sin usar manteca.

  • Sumá la avena y mezclá bien para unir los ingredientes. La textura debe quedar espesa, ideal para una comida rápida y nutritiva.

  • Agregá vainilla y sal para realzar el sabor y equilibrar la nutrición del snack.

  • Formá bolitas con las manos y aplastalas para dar forma de galletita. Este método simple aparece seguido en recetas express.

  • Cociná en sartén antiadherente, a fuego mínimo, 3–4 minutos por lado. En total, en solo 7 minutos, ya tenés una comida lista, rica y cargada de nutrición vegetal.

  • Dejá enfriar para que tomen consistencia y disfrutá unas galletitas caseras hechas con ingredientes reales y sin agregados artificiales.

