Sin gluten: cómo hacer una deliciosa y fresca tarta de manzana para el desayuno o la merienda

Esta es de las recetas que vas a querer repetir porque es fácil, rápida y la mayoría de los ingredientes están en tu cocina.

Hay recetas que atraviesan generaciones y que, por más años que pasen, siguen siendo un símbolo de casa. La tarta de manzana y nuez es una de esas preparaciones y lo mejor de todo es que para hacerla no necesitás técnicas complicadas ni ingredientes complejos.

Esta versión es ideal para quienes disfrutan de la repostería casera y buscan algo que sea rendidor, aromático y muy fácil de hacer. La combinación de manzanas tibias, un toque de canela y nueces queda espectacular, y la masa, aunque parece elaborada, se arma en minutos.

Es una receta que funciona tanto para una tarde de mates como para una ocasión especial, y que nunca decepciona cuando la llevás a una juntada. Además, podés hacerla con harina común o con premezcla sin gluten, lo que la vuelve aún más accesible para todos.

tarta de manzana Otro punto encantador de esta tarta es que no necesita estirarse con palo ni requiere demasiada prolijidad. La masa se arma, se divide en dos partes y una de ellas se desmenuza por arriba como un crumble rústico.

Ese detalle hace que la superficie quede dorada, crujiente y llena de textura. Las manzanas, al cocinarse previamente con azúcar, limón y canela, toman un sabor profundo y una suavidad ideal para contrastar con la base.