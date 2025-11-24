24 de noviembre de 2025 - 10:45

Ni centro de mesa recargado ni velas rojas en Navidad: la nueva tendencia del 2025 más práctica y elegante

La Navidad 2025 se llena de minimalismo cálido: centros simples, materiales naturales y detalles neutros.

Por Andrés Aguilera

Los centros de mesa recargados y las clásicas velas rojas están quedando atrás. La Navidad 2025 propone una estética más simple, natural y sofisticada, alineada con las nuevas tendencias del hogar. La clave está en combinar texturas orgánicas, luces cálidas y una paleta neutra que armonice con la decoración diaria.

Esta tendencia, cada vez más adoptada por decoradores y especialistas en estilo del hogar contemporáneo, apuesta por ambientes más aireados, serenos y fáciles de mantener.

La nueva mesa navideña: ligera, natural y sin estridencias

Los centros de mesa muy cargados —con flores artificiales, brillos, cintas y exceso de elementos— pierden popularidad. La tendencia actual se inclina por ramas verdes, piñas naturales, velas blancas o color arena, bases de madera clara y elementos minimalistas que no saturan la vista.

image

El objetivo es lograr una mesa elegante y funcional, donde se pueda apoyar platos y fuentes sin obstáculos.

Esta estética también permite reutilizar elementos durante todo el año, reduciendo costos y evitando comprar adornos que solo se usan una vez.

image

Por qué esta tendencia es más práctica y elegante

  • Combina con todo: al usar colores neutros, se integra mejor con la decoración del hogar.

  • Es más fácil de mantener: no requiere limpieza compleja ni reemplazo constante, como ocurre con flores artificiales o accesorios brillantes.

  • Genera calma visual: la ausencia de colores fuertes y brillos recargados crea un ambiente más sereno y moderno.

  • Es sustentable: materiales naturales como madera, lino, yute o ramas evitan el uso de plástico.

image

Cómo armar un centro navideño moderno

  • Usá una base neutra: madera clara, cerámica beige o bandejas de piedra.

  • Sumá ramas naturales: eucalipto, pino fresco o ramitas secas.

  • Elegí velas blancas o arena: son más elegantes y combinan con cualquier paleta.

  • Incorporá toques orgánicos: piñas, estrellas de madera, frascos de vidrio o textiles de lino.

  • Agregá luz cálida: una tira LED finita o un microalambre dorado aporta delicadeza sin recargar.

  • Evitá el exceso: 4 o 5 elementos bien seleccionados son suficientes para un look moderno.

Paleta 2025: neutros cálidos

Los colores protagonistas de esta tendencia navideña son arena, beige, blanco roto, verde suave y dorado tenue.

Estos tonos crean una atmósfera acogedora y atemporal, perfecta para recibir sin caer en los clásicos rojos y dorados brillantes.

