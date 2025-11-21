21 de noviembre de 2025 - 11:00

Reciclaje: guardá cajas de cartón y convertílas en un increíble adorno navideño

Reutilizá las cajas de cartón y creá adornos de Navidad ecológicos, divertidos y económicos. Una idea de reciclaje para decorar y cuidar el planeta.

Por Andrés Aguilera

Materiales reciclados que vas a necesitar

Para este proyecto, reuní:

  • Cajas de cartón pequeñas (de remedios, té o cosméticos).

  • Pinturas acrílicas o témperas.

  • Cintas, moños, botones, retazos de goma EVA o cartulina.

  • Pegamento o silicona caliente.

  • Marcadores o rotuladores.

Son materiales fáciles de conseguir, ideales para una tarde de manualidades en familia y para fomentar el reciclaje creativo.

Cómo hacer los adornos paso a paso

  • Limpia las cajas y asegurate de que estén secas.

  • Pintá cada una con colores festivos: rojo, verde, blanco o dorado.

  • Convertí cada caja en un personaje navideño: podés hacer un Papá Noel, un pingüino, un muñeco de nieve o un reno.

  • Agregá detalles con goma EVA o cartulina: ojos, narices, cintas o moños.

  • Si querés colgarlos, agregá un hilo o cinta en la parte superior.

  • Dejalos secar y ¡listo! Tendrás tus decoraciones recicladas listas para usar o regalar.

Una Navidad más ecológica y con estilo

Estas figuras hechas con cartón reciclado son resistentes, coloridas y únicas. Podés usarlas como souvenirs, adorno de árbol o para acompañar los regalos.

Además de ahorrar dinero, estarás reduciendo residuos y promoviendo una Navidad más consciente.

