Reciclaje: guardá cajas de cartón y convertílas en un increíble adorno navideño

Las cajas de cartón que sobran en casa pueden convertirse en adornos navideños increíbles. Con pintura, cintas y creatividad, se transforman en figuras como Papá Noel, pingüinos o renos, ideales para decorar el árbol o regalar. Aprendé cómo hacerlo paso a paso en esta guía de reciclaje sustentable.
Materiales reciclados que vas a necesitar
Para este proyecto, reuní:
-
Cajas de cartón pequeñas (de remedios, té o cosméticos).
-
Pinturas acrílicas o témperas.
-
Cintas, moños, botones, retazos de goma EVA o cartulina.
-
Pegamento o silicona caliente.
-
Marcadores o rotuladores.
Son materiales fáciles de conseguir, ideales para una tarde de manualidades en familia y para fomentar el reciclaje creativo.
Cómo hacer los adornos paso a paso
-
Limpia las cajas y asegurate de que estén secas.
-
Pintá cada una con colores festivos: rojo, verde, blanco o dorado.
-
Convertí cada caja en un personaje navideño: podés hacer un Papá Noel, un pingüino, un muñeco de nieve o un reno.
-
Agregá detalles con goma EVA o cartulina: ojos, narices, cintas o moños.
-
Si querés colgarlos, agregá un hilo o cinta en la parte superior.
-
Dejalos secar y ¡listo! Tendrás tus decoraciones recicladas listas para usar o regalar.
Una Navidad más ecológica y con estilo
Estas figuras hechas con cartón reciclado son resistentes, coloridas y únicas. Podés usarlas como souvenirs, adorno de árbol o para acompañar los regalos.
Además de ahorrar dinero, estarás reduciendo residuos y promoviendo una Navidad más consciente.