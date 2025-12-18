Qué es la pavlova: la receta para hacerla en casa con 5 ingredientes

Batí las claras a punto nieve, empezando a velocidad baja y subiendo de a poco. Cuando formen espuma firme, agregá el azúcar de a cucharada.

Seguí batiendo 8 a 10 minutos, hasta obtener un merengue brillante, espeso y con picos fuertes que no se caigan.

Sumá la maicena y el vinagre, mezclando suavemente con espátula. Estos ingredientes ayudan a lograr la textura cremosa interior típica de la pavlova.

Formá un disco de merengue sobre una placa con papel manteca, dejando los bordes un poco más altos y el centro ligeramente hundido para contener la crema.

Horneá a 110 °C durante 1 hora y 15 minutos, sin abrir el horno. La idea no es dorar, sino secar lentamente.

Apagá el horno y dejá la pavlova adentro, con la puerta entreabierta, para que termine de secarse sin quebrarse.