Cómo sacar el olor a perro del sillón solo con 2 ingredientes que tenés en casa

Compartir la casa con un perro es una de las más lindas experiencias, pero también implica algunos desafíos cotidianos . Uno de los más comunes es el olor que queda impregnado en el sillón , especialmente si la mascota suele subirse, dormir o pasar largas horas allí.

Aunque se lave la funda o se ventile el ambiente, ese aroma persistente muchas veces vuelve y termina mezclándose con el resto de la casa. La buena noticia es que se puede eliminar sin recurrir a químicos fuertes ni productos industriales que pueden dañar la tela o resultar molestos para las personas y los animales.

Las telas funcionan como esponjas, absorben humedad, pelos, restos de piel y aceites naturales del animal. Con el tiempo, esa combinación genera un olor característico que no siempre se va con una limpieza superficial. Si no se trata de manera correcta, el aroma se intensifica y termina volviendo, incluso después de lavar.

El sillón es uno de los objetos más usados de la casa. Allí se descansa, se recibe visitas y se pasa tiempo en familia. Cuando acumula olor a mascota, no solo afecta la sensación de limpieza del ambiente , sino que también puede generar incomodidad y vergüenza.

Además, la suciedad atrapada en la tela puede favorecer la proliferación de bacterias y ácaros, algo especialmente problemático para personas con alergias o problemas respiratorios.

Mantener el sillón limpio prolonga su vida útil, conserva el color y la textura de la tela y mejora la calidad del aire interior. Y hacerlo con métodos suaves evita exponer a la mascota a residuos químicos que pueden resultar irritantes.

Ingredientes y materiales para la limpieza el sillón

Bicarbonato de sodio

Vinagre blanco

Agua tibia

Un pulverizador

Aspiradora

Cepillo de cerdas suaves

Paños limpios

Opcional: unas gotas de aceite esencial apto para mascotas (como lavanda, en muy poca cantidad)

Paso a paso para eliminar el olor

Aspirado profundo. El primer paso es retirar pelos, polvo y restos visibles. Aspirá todo el sillón, prestando atención a las costuras, los apoyabrazos y los rincones donde se acumula más suciedad. Este paso es clave para que el tratamiento funcione. Espolvorear bicarbonato. Cubrí toda la superficie del sillón con una capa generosa de bicarbonato de sodio. Este ingrediente actúa como neutralizador natural de olores, absorbiendo la humedad y las partículas responsables del aroma a perro. Dejar actuar. Lo ideal es dejar el bicarbonato sobre la tela entre 4 y 8 horas. Si el olor es muy intenso, se puede dejar toda la noche. Durante ese tiempo, evitá sentarte sobre el sillón. Aspirar nuevamente. Pasado el tiempo de reposo, aspirá cuidadosamente todo el bicarbonato. En este punto, gran parte del olor ya habrá desaparecido. Refuerzo con vinagre. En un pulverizador, mezclá partes iguales de vinagre blanco y agua tibia. Rociá ligeramente el sillón, sin empaparlo. El vinagre elimina bacterias y neutraliza los olores restantes. No te preocupes por su aroma: desaparece al secarse. Cepillado suave. Con un cepillo de cerdas suaves, frotá la superficie para que la mezcla penetre mejor en la tela y ayude a desprender la suciedad interna. Secado completo. Dejá secar el sillón en un ambiente bien ventilado. Si podés abrir ventanas o usar un ventilador, mejor. El secado total es fundamental para evitar que el olor vuelva. Trucos El poder del bicarbonato de sodio y el agua oxigenada: una mezcla que transforma la limpieza del hogar y mejora el bienestar.

Para mantener el sillón fresco, conviene aspirarlo una vez por semana y repetir el tratamiento con bicarbonato una vez al mes. También ayuda colocar mantas lavables en las zonas donde el perro suele acostarse.

Con constancia y productos simples, es posible convivir con mascotas sin resignar limpieza ni aroma agradable. El sillón puede volver a oler a casa, no a perro, sin esfuerzo ni químicos agresivos.