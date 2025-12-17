17 de diciembre de 2025 - 15:35

Sin gluten: cómo hacer un delicioso y esponjoso budín de vainilla y chocolate

Esta es de esas recetas fáciles que te van a salvar en cualquier situación, sobre todo si sos celíaco o comés sin TACC.

budín sin gluten
Por Daniela Leiva

El budín de vainilla y chocolate es de esas recetas que funcionan como un comodín infalible, además es sin gluten, por lo que se vuelve todavía más valiosa. Es que comer sin TACC no significa resignar sabor ni ese aroma que invade la cocina cuando el horno está trabajando.

Esta preparación sirve para la merienda, para acompañar un café, para llevar a una reunión o simplemente para tener algo rico a mano durante la semana. Este budín tiene todo lo que se le pide a un clásico: una miga suave, húmeda y aireada, un sabor delicado a vainilla y esos pedacitos de chocolate que aparecen en cada bocado.

No es seco ni pesado, y se mantiene tierno incluso al día siguiente. La clave está en una mezcla simple, bien equilibrada, que no necesita batido intenso ni técnicas complicadas. De hecho, se prepara a mano, con cuchara o espátula, ideal incluso para quienes recién se animan a la pastelería sin gluten.

El chocolate puede adaptarse al gusto de cada uno: en chips, en trozos más grandes o incluso mezclando diferentes porcentajes de cacao. Y si la mezcla se nota muy espesa, un chorrito de agua o leche alcanza para lograr la textura justa. Es una receta flexible, noble y sin vueltas, de esas que salen bien a la primera.

budín sin gluten.

Ingredientes para el budín

  • 120 g de azúcar
  • 80 ml de aceite
  • 2 huevos
  • 2 cucharaditas de esencia de vainilla
  • 250 g de premezcla sin gluten
  • 3 cucharaditas de polvo de hornear
  • 1/2 cucharadita de goma xántica (solo si la premezcla no la incluye)
  • Agua o leche, cantidad necesaria
  • 100 g de chocolate picado o chips

El paso a paso para la preparación sin gluten

  1. En un bowl colocá el azúcar, el aceite, los huevos y la esencia de vainilla. Mezclá bien con cuchara o espátula hasta integrar. No hace falta batir.
  2. Agregá la premezcla sin gluten, el polvo de hornear y la goma xántica en tres tandas, mezclando suavemente entre cada agregado. La idea es integrar sin sobretrabajar la masa.
  3. Si notás que la mezcla queda muy espesa, sumá de a poco un chorrito de agua o leche hasta obtener una consistencia cremosa y fluida, pero no líquida.
  4. Incorporá el chocolate picado o los chips y mezclá suavemente para distribuirlos de manera pareja.
  5. Volcá la preparación en un molde previamente engrasado y llevá a horno precalentado a 170 °C durante 40 a 45 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio.
  6. Retirá del horno, dejá reposar unos minutos, desmoldá y enfriá sobre una rejilla antes de cortar.
