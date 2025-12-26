Coca Cola casera: la receta sin conservantes que se hace con ingredientes que todos tienen

Aunque no es posible obtener una réplica exacta, sí existe una versión casera que logra acercarse bastante al sabor original. Aquí te compartimos una receta para hacer tu propia Coca Cola en casa, con ingredientes naturales y fáciles de conseguir.
Ingredientes
2 tazas de azúcar moreno.
1 cucharadita de extracto de vainilla.
1 cucharadita de jugo de lima.
1 cucharadita de jugo de limón.
1 cucharadita de jugo de naranja.
1 cucharadita de canela molida.
1 cucharadita de nuez moscada molida.
1 cucharadita de cilantro molido.
1 cucharadita de jengibre molido.
1 cucharadita de extracto de caramelo.
Agua con gas.
Hielo al gusto.
Paso a paso para hacer Coca Cola
En una cacerola u olla, mezcla las 2 tazas de azúcar moreno con una adicional de agua. Cocina a fuego lento, removiendo constantemente hasta que el azúcar se disuelva por completo, formando una especie de jarabe denso. Retira del fuego y deja enfriar.
Una vez que el jarabe esté a temperatura ambiente, añade la cucharadita de extracto de vainilla, los jugos de lima, limón y naranja, y las especias. Estos ingredientes son clave para darle ese toque cítrico y especiado característico de la Coca Cola.
Añade el extracto de caramelo, que proporcionará el color oscuro característico de la bebida. Remueve bien para que todos los sabores se integren.
Para servir la Coca Cola casera, mezcla dos o tres cucharadas del jarabe concentrado en un vaso con hielo. Completa el vaso con agua con gas o soda, y remueve ligeramente para que se combinen los sabores.