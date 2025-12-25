Estos
pancitos sin levadura son ideales cuando querés algo casero, rápido y liviano, sin tiempos de reposo ni fermentación. Se hacen en minutos, con solo , y se cocinan directamente en sartén. El resultado es un pancito tres ingredientes suave, flexible y muy versátil, perfecto para desayunos, meriendas o como base de un sándwich simple.
Los 3 ingredientes 1 huevo 3 cucharadas de maicena 2 cucharadas de yogur natural (o queso crema)
(Opcional: una pizca de sal para versión salada o una cucharadita de azúcar para versión dulce.)
Pancitos sin levadura en minutos rápidos, saludables y con 3 ingredientes (1)
Paso a paso para hacerlos en minutos Colocá el huevo en un bowl y batilo apenas hasta que clara y yema se integren por completo. Sumá la maicena y el yogur, mezclando con cuchara hasta lograr una preparación espesa, lisa y sin grumos. Calentá una sartén antiadherente a fuego bajo, con apenas unas gotas de aceite distribuidas con papel de cocina. Volcá la mezcla formando pequeños discos, tipo pancitos, dejando espacio entre uno y otro para que se cocinen parejo. Cociná tapados durante 2 a 3 minutos, hasta que la base esté firme y la superficie pierda humedad. Dalos vuelta con cuidado y cociná 1 a 2 minutos más, hasta que queden apenas dorados y bien cocidos.
Los pancitos quedan
blandos, livianos y maleables, ideales para comer recién hechos.
Pancitos sin levadura en minutos rápidos, saludables y con 3 ingredientes (2)
Consejos para que salgan perfectos Usá siempre fuego bajo, ya que la maicena se dora rápido. Si los querés más aireados, batí bien el huevo antes de sumar los demás ingredientes. Para una versión salada, agregá queso rallado o semillas a la mezcla. Para una versión dulce, acompañalos con miel, mermelada o fruta fresca. Cómo servirlos
Estos
pancitos sin levadura quedan riquísimos con queso crema, palta, manteca, jamón y queso o en versión dulce con yogur y fruta. Tambié