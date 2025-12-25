25 de diciembre de 2025 - 10:52

Pancitos sin levadura en minutos: rápidos, saludables y con 3 ingredientes

Una receta express de pancitos sin levadura: no requieren reposo, se hacen en minutos y usan solo tres ingredientes básicos.

Pancitos sin levadura en minutos rápidos, saludables y con 3 ingredientes (1)
Por Andrés Aguilera

Estos pancitos sin levadura son ideales cuando querés algo casero, rápido y liviano, sin tiempos de reposo ni fermentación. Se hacen en minutos, con solo tres ingredientes, y se cocinan directamente en sartén. El resultado es un pancito suave, flexible y muy versátil, perfecto para desayunos, meriendas o como base de un sándwich simple.

Leé además

Una tradición especial en Irlanda: lanzan pájaros a un acantilado para rescatarlos

Tradición extrema en Islandia: lanzan miles de aves por acantilados para salvarlas de la extinción

Por Cristian Reta
Este árbol es elegante, resistente y visualmente impactante aún en espacios chicos.

El árbol ideal para un patio interno: crece en maceta, no ensucia y su belleza es única

Por Lucas Vasquez

Los 3 ingredientes

  • 1 huevo
  • 3 cucharadas de maicena
  • 2 cucharadas de yogur natural (o queso crema)

(Opcional: una pizca de sal para versión salada o una cucharadita de azúcar para versión dulce.)

Pancitos sin levadura en minutos rápidos, saludables y con 3 ingredientes (1)

Paso a paso para hacerlos en minutos

  • Colocá el huevo en un bowl y batilo apenas hasta que clara y yema se integren por completo.
  • Sumá la maicena y el yogur, mezclando con cuchara hasta lograr una preparación espesa, lisa y sin grumos.
  • Calentá una sartén antiadherente a fuego bajo, con apenas unas gotas de aceite distribuidas con papel de cocina.
  • Volcá la mezcla formando pequeños discos, tipo pancitos, dejando espacio entre uno y otro para que se cocinen parejo.
  • Cociná tapados durante 2 a 3 minutos, hasta que la base esté firme y la superficie pierda humedad.
  • Dalos vuelta con cuidado y cociná 1 a 2 minutos más, hasta que queden apenas dorados y bien cocidos.

Los pancitos quedan blandos, livianos y maleables, ideales para comer recién hechos.

Pancitos sin levadura en minutos rápidos, saludables y con 3 ingredientes (2)

Consejos para que salgan perfectos

  • Usá siempre fuego bajo, ya que la maicena se dora rápido.
  • Si los querés más aireados, batí bien el huevo antes de sumar los demás ingredientes.
  • Para una versión salada, agregá queso rallado o semillas a la mezcla.
  • Para una versión dulce, acompañalos con miel, mermelada o fruta fresca.

Cómo servirlos

Estos pancitos sin levadura quedan riquísimos con queso crema, palta, manteca, jamón y queso o en versión dulce con yogur y fruta. Tambié

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

fresco y sin horno: como hacer un delicioso y cremoso postre de vainilla, dulce de leche y coco

Fresco y sin horno: cómo hacer un delicioso y cremoso postre de vainilla, dulce de leche y coco

Por Daniela Leiva
rapiditas y pocos ingredientes: como armar una espectacular picada en facil y en minutos

Rapiditas y pocos ingredientes: cómo armar una espectacular picada en fácil y en minutos

Por Daniela Leiva
Tabla casera con recetas, comida abundante y pocos ingredientes bien elegidos.

Tabla navideña económica: cómo armarla sin gastar de más

Por Ignacio Alvarado
pan de queso en sarten, la receta facil y rapida: como hacerlo sin horno ni harina

Pan de queso en sartén, la receta fácil y rápida: cómo hacerlo sin horno ni harina

Por Andrés Aguilera