Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 12 de enero

El dólar oficial mantuvo una cotización estable durante la última semana hábil. Para este inicio de semana, abrirá a $1.490 para la venta minorista . Luego del pago de deuda por $4.215 millones de dólares el pasado viernes, las reservas internacionales del Banco Central cayeron casi 400 millones de dólares.

El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Luego del pago de deuda realizado el viernes, el Banco Central de la República Argentina atravesó una jornada marcada por movimientos contrapuestos en sus cuentas externas .

Tras cumplir con el compromiso de USD 4.200 millones de deuda externa, las reservas internacionales registraron una caída diaria cercana a USD 400 millones, reflejando el impacto directo de esas obligaciones financieras. Aun así, la autoridad monetaria continuó con su estrategia de intervención en el mercado cambiario y logró sostener un saldo comprador.

Durante la última jornada hábil, el BCRA adquirió USD 43 millones en el Mercado Libre de Cambios, lo que permitió cerrar la semana con compras acumuladas por USD 218 millones. Pese a este resultado, el stock total de reservas se ubicó en USD 44.396 millones, lo que implicó una disminución de USD 385 millones frente al nivel informado el jueves. Esta diferencia fue causada producto de los pagos efectuados por el Tesoro Nacional y los movimientos financieros asociados a ese vencimiento.

En paralelo, el Banco Central reforzó su posición de liquidez mediante un acuerdo de financiamiento externo. Se trató de un crédito por USD 3.000 millones, otorgado por un grupo de seis bancos internacionales, con un plazo de 1 año y una tasa del 7,4% anual. Si bien el ministro de Economía, Luis Caputo, había señalado que esta herramienta permitía acceder a hasta USD 7.000 millones, finalmente se optó por tomar un monto menor. La decisión se adoptó luego de recibir ofertas por USD 4.400 millones, lo que evidenció un fuerte interés del sector financiero internacional.

¿Qué es el REPO?

El mecanismo utilizado fue un préstamo tipo Repo, mediante el cual Argentina entregó bonos como garantía a cambio de los dólares, asumiendo el compromiso de recomprarlos en una fecha futura a un precio previamente acordado. En esta operación, el BCRA utilizó los Bonares 2035 y 2038, ambos bajo legislación argentina, como colateral.

dólar lunes 12 enero WEB

El cumplimiento del pago también requirió una coordinación precisa según los títulos involucrados. Los bonos emitidos bajo ley extranjera (Globales), demandaron contar con los dólares al menos un día hábil antes de la fecha establecida, un requisito que fue cubierto sin problemas.