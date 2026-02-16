16 de febrero de 2026 - 19:45

Para alquilar balcones: arrancan los playoffs de la UEFA Champions League

Los cruces mata-ma de la Champions League inician este martes, donde destaca el duelo entre Benfica y Real Madrid. Todos los detalles

Fútbol. La última vez que se midieron ambos rivales ibéricos terminaron 4 a 2 con un cocazo del arquero del Benfica, Anatoliy Trubin

Fútbol. La última vez que se midieron ambos rivales ibéricos terminaron 4 a 2 con un cocazo del arquero del Benfica, Anatoliy Trubin

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Fútbol. Este martes, darán comienzo los playoffs de la UEFA Champions League, donde se destacan cuatro partidos, siendo el más esperado el Derby ibérico entre el Benfica de Portugal contra el Real Madrid de España. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio da Luz de Lisboa y está programado para las 17 (hora argentina).

Leé además

Gerardo Tivani, ganó la cuarta etapa de la Vuelta de Mendoza. 

Ciclismo: Gerardo Tivani se quedó con la cuarta etapa de la Vuelta de Mendoza

Por Jorge Márquez
Fútbol. El jugador argentino Ivo Costantino yace en el piso tras golpearse por causalidad con Martín González

Video: momentos de terror se vivieron en el fútbol de Uruguay tras un fuerte choque de cabezas

Por Gonzalo Tapia

El Real Madrid accedió a esta fase tras finalizar en la novena posición en la etapa anterior, mientras que el Benfica logró el vigésimo cuarto lugar y se benefició de su ventaja para clasificar.

En un giro emocionante, en la última jugada del partido, el arquero del Benfica, el ucraniano Anatoliy Trubin, selló el 4-2 definitivo, convirtiendo este encuentro en uno de los más recordados.

Este enfrentamiento también tiene un atractivo adicional, ya que el Benfica es dirigido por el controvertido José Mourinho, quien tuvo un paso por el Real Madrid entre 2010 y 2013.

Más partido destacados de la Champions League

Otro partido destacado de este martes será el del Paris Saint-Germain de Francia, actual campeón, que visitará al Mónaco a partir de las 17. Asimismo, el Galatasaray de Turquía recibirá a la Juventus de Italia a las 14:45, en un encuentro que promete ser más disputado de lo que se anticipa, mientras que el Borussia Dortmund de Alemania se enfrentará al Atalanta de Italia en su estadio a las 17.

Los otros cuatro partidos de ida de los playoffs se llevarán a cabo el miércoles, enfrentando a los siguientes equipos: Qarabag (Aze) contra Newcastle (Ing), Olympiakos (Gre) contra Bayer Leverkusen (Ale), Brujas (Bél) contra Atlético Madrid (Esp) y Bodo Glimt (Nor) contra Inter de Milán (Ita).

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tenis. Sebastián Báez es uno de los mejores argentinos ubicados en el ranking de la ATP

Tenis: Subas, mantenciones y bajas en posiciones tuvieron los argentinos en el nuevo ranking de ATP

Por Gonzalo Tapia
Fútbol. Hernán López Muñoz uno de los íconos actuales de los Bichitos de La Paternal

Fútbol: Se pone en marcha la segunda fase de la Copa Libertadores

Por Gonzalo Tapia
Hockey Césped. Los Tordos será uno de los protagonistas del tradicional torneo Vendimia

Los equipos de Hockey césped que jugarán el tradicional torneo Vendimia fueron confirmados

Por Gonzalo Tapia
Tenis. El tenista nacional: Thiago Tirante abre la actuación argentina en Brasil

Tenis: Comienza el Río Open con actividad para el argentino Thiago Tirante

Por Gonzalo Tapia