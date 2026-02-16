Para alquilar balcones: arrancan los playoffs de la UEFA Champions League

Fútbol. Este martes, darán comienzo los playoffs de la UEFA Champions League , donde se destacan cuatro partidos, siendo el más esperado el Derby ibérico entre el Benfica de Portugal contra el Real Madrid de España. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio da Luz de Lisboa y está programado para las 17 (hora argentina).

El Real Madrid accedió a esta fase tras finalizar en la novena posición en la etapa anterior, mientras que el Benfica logró el vigésimo cuarto lugar y se benefició de su ventaja para clasificar.

En un giro emocionante, en la última jugada del partido, el arquero del Benfica, el ucraniano Anatoliy Trubin, selló el 4-2 definitivo, convirtiendo este encuentro en uno de los más recordados.

Este enfrentamiento también tiene un atractivo adicional, ya que el Benfica es dirigido por el controvertido José Mourinho, quien tuvo un paso por el Real Madrid entre 2010 y 2013.

Más partido destacados de la Champions League

Otro partido destacado de este martes será el del Paris Saint-Germain de Francia, actual campeón, que visitará al Mónaco a partir de las 17. Asimismo, el Galatasaray de Turquía recibirá a la Juventus de Italia a las 14:45, en un encuentro que promete ser más disputado de lo que se anticipa, mientras que el Borussia Dortmund de Alemania se enfrentará al Atalanta de Italia en su estadio a las 17.

Los otros cuatro partidos de ida de los playoffs se llevarán a cabo el miércoles, enfrentando a los siguientes equipos: Qarabag (Aze) contra Newcastle (Ing), Olympiakos (Gre) contra Bayer Leverkusen (Ale), Brujas (Bél) contra Atlético Madrid (Esp) y Bodo Glimt (Nor) contra Inter de Milán (Ita).