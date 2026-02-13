Fútbol: Así quedaron los cruces de la segunda fase en Copa Libertadores

Argentino Juniors es el único equipo del Fútbol nacional que competirá en esta fase previa y será ante Barcelona de Ecuador

Fùtbol. Juventud de Las Piedras de Uruguay dejó en el camino a Universidad Católica de Ecuador y ahora tendrá una dura clasificatoria ante Guarani de Paraguay

Fútbol. Los clasificados a la segunda fase de la Copa Libertadores ya están definidos y entre ellos se encuentra Argentinos Juniors, que quiere volver a disputar la fase de grupos del torneo de clubes más importante de América después de tres años.

¿Cómo es el panorama de los Bichitos Colorados? El equipo de La Paternal, que clasificó directamente a esta instancia por su posición en la tabla anual del año pasado en el fútbol argentino, no la tendrá nada fácil, ya que su rival será Barcelona de Ecuador.

La última participación de Argentinos Juniors en la Copa Libertadores fue en 2023, cuando superó la fase de grupos, pero quedó eliminado en los octavos de final ante Fluminense que, finalmente, se consagraría campeón.

Los clasificados de la primera fase son Juventud Las Piedras de Uruguay, que hizo historia al superar por penales a la Universidad Católica de Ecuador, además de Deportivo Táchira de Venezuela y 2 de Mayo de Paraguay, que eliminaron a The Strongest de Bolivia y a Alianza Lima de Perú, respectivamente.

En la siguiente instancia, Juventud Las Piedras se medirá con Guaraní de Paraguay, mientras que Deportivo Táchira se enfrentará con Deportes Tolima de Colombia y 2 de Mayo hará lo propio con Sporting Cristal de Perú.