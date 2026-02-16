Fútbol: Se pone en marcha la segunda fase de la Copa Libertadores

Fútbol. Los partidos correspondientes a la segunda fase de la Copa Libertadores comenzarán a disputarse este martes, en una jornada que contará con tres encuentros. Además, Argentinos Juniors , el único representante nacional en esta instancia, jugará el miércoles frente al Barcelona de Ecuador

El primer partido de este martes tendrá como protagonistas a Carabobo de Venezuela y a Huachipato de Chile. El encuentro, que está programado para las 19 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Estadio Polideportivo Misael Delgado, que tiene capacidad para 12 mil espectadores, y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+.

Más tarde, a las 21. 30, se llevarán a cabo dos partidos en simultáneo. En uno de ellos Liverpool de Uruguay recibirá a Independiente Medellín de Colombia, mientras que en el otro 2 de Mayo de Paraguay jugará frente a su gente contra Sporting Cristal de Perú.

Los dirigidos por Nicolás Diez tendrán una durísima visita en la ida a partir de las 21:30 frente a Barcelona de Ecuador, un equipo que podría convertirse en una verdadera pesadilla si el “Bicho” tiene un mal día.

Más temprano, a las 19, O´Higgins de Chile recibirá a Bahía, mientras que a las 21. 30 Nacional Potosí de Bolivia jugará en su cancha ante el Botafogo de Brasil, equipo que ganó la Copa Libertadores en el 2024.

Por último, el jueves será el turno de Juventud Las Piedras de Uruguay, equipo que viene de hacer historia al clasificar por primera vez a esta instancia luego de vencer por penales a Universidad Católica de Ecuador tras igualar 4-4 en el global.

En la ida de la segunda fase, el equipo uruguayo recibirá a las 19 a Guaraní de Paraguay.

Finalmente, el último partido correspondiente a la ida de la segunda fase de la Copa Libertadores enfrentará a partir de las 21:30 a Deportivo Táchira de Venezuela y a Deportes Tolima de Colombia.

El cronograma de los partidos de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores

Martes 17/2:

Carabobo – Huachipato a las 19

Liverpool – Independiente Medellín a las 21:30

2 de Mayo – Sporting Cristal a las 21:30

Miércoles 18/2:

O´Higgins – Bahía a las 19

Barcelona – Argentinos Juniors a las 21:30

Nacional Potosí – Botafogo a las 21:30

Jueves 19/2: