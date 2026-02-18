El presidente de la FIFA respaldó a Vinicius Jr y pidió sanción para Prestianni: "Tomen medidas"

El duro comunicado de Gianni Infantino contra Prestianni:
“Me sorprendió y me entristeció ver el incidente”, sostuvo Infantino, y remarcó que no hay lugar para esta clase de situaciones: "No hay lugar para el racismo en nuestro deporte ni en la sociedad: necesitamos que todas las partes interesadas tomen medidas y exijan cuentas a los responsables".
Además, destacó medidas impulsadas por la FIFA, como la Acción Global contra el Racismo y el Panel de Voz de los Jugadores, orientadas a la lucha contra dicho flagelo. "En la FIFA, a través de la Acción Global Contra el Racismo y el Panel de Voz de los Jugadores, nos comprometemos a garantizar que jugadores, árbitros y aficionados sean respetados y protegidos, y a que se tomen las medidas adecuadas cuando ocurran incidentes".
Respecto al modo de actuar del árbitro francés François Letexier, Infantino decidió elogiarlo debido a que siguió las recomendaciones del ente rector. "Felicito al árbitro por activar el protocolo antirracismo al usar el gesto del brazo para detener el partido y abordar la situación".
Finalmente, el dirigente reiteró su apoyo a VInicius Jr, dejando al argentino Gianluca Prestianni en una situación muy débil respecto a posibles sanciones. "La FIFA y el fútbol muestran plena solidaridad con las víctimas del racismo y cualquier forma de discriminación. Siempre lo repetiré: ¡No al racismo! ¡No a cualquier forma de discriminación!", lanzó.
El caso quedó ahora bajo análisis de la UEFA, que abrió un expediente disciplinario para determinar si existieron los insultos denunciados por el brasileño. De comprobarse, el reglamento prevé sanciones severas que podrían incluir una larga suspensión internacional para el futbolista implicado, en un episodio que volvió a poner el foco en la lucha contra el racismo en el fútbol europeo.