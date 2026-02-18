18 de febrero de 2026 - 16:36

El presidente de la FIFA respaldó a Vinicius Jr y pidió sanción para Prestianni: "Tomen medidas"

El directivo se puso al frente de los pedidos de represalias para el jugador argentino, luego del cruce que mantuvieron en la Champions League.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA

Gianni Infantino, presidente de la FIFA

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Panini confirma la fecha: cuándo llega el álbum del Mundial 2026 a los kioscos argentinos.

Panini confirma la fecha: cuándo llega el álbum del Mundial 2026 a los kioscos argentinos

Por Nicolás Salas
El país que ganará el Mundial 2026, según Vinicius Jr.

El país que ganará el Mundial 2026, según Vinicius Jr: "Una de las más fuertes hoy en día..."

Por Francisco Moreno

El duro comunicado de Gianni Infantino contra Prestianni:

Gianni Infantino, presidente de la FIFA
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se rindió a los pies de los hinchas de Boca en el Mundial de Clubes.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se rindió a los pies de los hinchas de Boca en el Mundial de Clubes.

“Me sorprendió y me entristeció ver el incidente”, sostuvo Infantino, y remarcó que no hay lugar para esta clase de situaciones: "No hay lugar para el racismo en nuestro deporte ni en la sociedad: necesitamos que todas las partes interesadas tomen medidas y exijan cuentas a los responsables".

Además, destacó medidas impulsadas por la FIFA, como la Acción Global contra el Racismo y el Panel de Voz de los Jugadores, orientadas a la lucha contra dicho flagelo. "En la FIFA, a través de la Acción Global Contra el Racismo y el Panel de Voz de los Jugadores, nos comprometemos a garantizar que jugadores, árbitros y aficionados sean respetados y protegidos, y a que se tomen las medidas adecuadas cuando ocurran incidentes".

Vinicius Junior
Vinicius Junior acusó a Prestianni de racismo en la Champions League

Vinicius Junior acusó a Prestianni de racismo en la Champions League

Finalmente, el dirigente reiteró su apoyo a VInicius Jr, dejando al argentino Gianluca Prestianni en una situación muy débil respecto a posibles sanciones. "La FIFA y el fútbol muestran plena solidaridad con las víctimas del racismo y cualquier forma de discriminación. Siempre lo repetiré: ¡No al racismo! ¡No a cualquier forma de discriminación!", lanzó.

El caso quedó ahora bajo análisis de la UEFA, que abrió un expediente disciplinario para determinar si existieron los insultos denunciados por el brasileño. De comprobarse, el reglamento prevé sanciones severas que podrían incluir una larga suspensión internacional para el futbolista implicado, en un episodio que volvió a poner el foco en la lucha contra el racismo en el fútbol europeo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Mundial 2026 en riesgo: la pelea de los 6 millones que podría mudar los partidos de Inglaterra y Escocia.

Mundial 2026 en riesgo: la pelea de los 6 millones que podría mudar los partidos de Inglaterra y Escocia

Por Nicolás Salas
Mehdi Taremi, delantero del Olimpiacos y de la Selección de Irán.

Irán rumbo al Mundial 2026: cancelaciones y problemas diplomáticos complican su preparación

Por Nicolás Salas
Conmoción en el fútbol de las Maldivas tras la decisión de un equipo de no jugar el último partido y evitar así el descenso.

"Diarrea masiva": la excusa más insólita del fútbol que evitó un descenso en Maldivas

Por Francisco Moreno
Independiente Rivadavia juega el sábado por la Liga Profesional

La Liga Profesional ajusta el calendario para ubicar los partidos suspendidos este jueves

Por Redacción Deportes