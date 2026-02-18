El presidente de la FIFA respaldó a Vinicius Jr y pidió sanción para Prestianni: "Tomen medidas"

El directivo se puso al frente de los pedidos de represalias para el jugador argentino, luego del cruce que mantuvieron en la Champions League.

El duro comunicado de Gianni Infantino contra Prestianni: Gianni Infantino, presidente de la FIFA Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se rindió a los pies de los hinchas de Boca en el Mundial de Clubes. GENTILEZA. “Me sorprendió y me entristeció ver el incidente”, sostuvo Infantino, y remarcó que no hay lugar para esta clase de situaciones: "No hay lugar para el racismo en nuestro deporte ni en la sociedad: necesitamos que todas las partes interesadas tomen medidas y exijan cuentas a los responsables".

Además, destacó medidas impulsadas por la FIFA, como la Acción Global contra el Racismo y el Panel de Voz de los Jugadores, orientadas a la lucha contra dicho flagelo. "En la FIFA, a través de la Acción Global Contra el Racismo y el Panel de Voz de los Jugadores, nos comprometemos a garantizar que jugadores, árbitros y aficionados sean respetados y protegidos, y a que se tomen las medidas adecuadas cuando ocurran incidentes".

Respecto al modo de actuar del árbitro francés François Letexier, Infantino decidió elogiarlo debido a que siguió las recomendaciones del ente rector. "Felicito al árbitro por activar el protocolo antirracismo al usar el gesto del brazo para detener el partido y abordar la situación".

Vinicius Junior Vinicius Junior acusó a Prestianni de racismo en la Champions League ESPN Finalmente, el dirigente reiteró su apoyo a VInicius Jr, dejando al argentino Gianluca Prestianni en una situación muy débil respecto a posibles sanciones. "La FIFA y el fútbol muestran plena solidaridad con las víctimas del racismo y cualquier forma de discriminación. Siempre lo repetiré: ¡No al racismo! ¡No a cualquier forma de discriminación!", lanzó.