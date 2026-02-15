15 de febrero de 2026 - 13:13

Irán rumbo al Mundial 2026: cancelaciones y problemas diplomáticos complican su preparación

La selección iraní de fútbol, conocida como Team Melli, se aproxima al Mundial 2026 con cancelaciones de amistosos pactados, negociaciones fallidas y tensiones diplomáticas.

Mehdi Taremi, delantero del Olimpiacos y de la Selección de Irán.

Foto:

Por Nicolás Salas

La ilusión por disputar el Mundial 2026 de la FIFA, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, se encuentra empañada por dificultades organizativas y factores externos que complican el camino de la selección iraní hacia la competencia.

Por Redacción Deportes
Mateo Pellegrino, nacido en Valencia y jugador del Parma.

Tras asegurar su clasificación luego del empate 2-2 con Uzbekistán en marzo de 2025, el panorama actual de los asiáticos está cargado de incertidumbre. La federación iraní logró asegurar su lugar en el torneo, pero la preparación previa enfrenta obstáculos que van más allá de lo deportivo.

El calendario de amistosos de Irán en riesgo

La principal preocupación para técnicos y aficionados gira en torno a la falta de partidos amistosos confirmados. La federación esperaba asegurar compromisos contra selecciones de primer nivel para evaluar el rendimiento del equipo, ajustar tácticas e integrar a nuevos jugadores.

image

Sin embargo, varios encuentros clave no se han concretado, incluyendo cancelaciones de amistosos pactados con selecciones europeas y africanas, y negociaciones fallidas con equipos como Portugal, Islandia y Escocia. Esta carencia de rivales variados limita la preparación ante estilos de juego distintos y aumenta la incertidumbre sobre el rendimiento del equipo.

Impacto diplomático y controversias

Las dificultades no son solo deportivas. La interacción entre política y fútbol ha interferido en varios aspectos del proyecto rumbo al Mundial. La Federación de Fútbol de Irán amenazó con boicotear el sorteo del Mundial en Washington D.C. debido a la negativa de visas para varios dirigentes de la delegación.

“Es un tema que escapa al fútbol y que debemos manejar con cautela para no afectar la preparación de los jugadores”, declaró un portavoz de la federación. Existe también preocupación sobre posibles restricciones en la emisión de visas para los jugadores y cuerpo técnico durante el torneo.

Respuesta interna: entrenamiento y foco táctico

Frente a este panorama, el cuerpo técnico de Irán intensificó los entrenamientos internos y concentraciones prolongadas para compensar la falta de competitividad. En ellos, se trabaja fuertemente en aspectos tácticos y físicos, con especial atención a la cohesión del grupo y simulaciones internas que sustituyan parcialmente a los amistosos.

image

El entrenador expresó su expectativa de que la selección pueda enfrentarse a rivales de diferentes estilos antes de viajar al Mundial, subrayando la importancia de pruebas que preparen a los jugadores ante la realidad de enfrentar equipos de potencias futbolísticas como Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, rivales que integran su grupo del torneo.

Por Nicolás Salas
Por Nicolás Salas
Por Redacción Deportes
Por Nicolás Salas