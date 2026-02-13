La Selección que no va al Mundial 2026, pero prepara una generación que ya sacude a Europa

La eliminación de Grecia del Mundial 2026 parecía confirmar el largo retroceso de una selección que no logra protagonismo desde su histórica Eurocopa 2004. Sin embargo, lejos de los focos de la clasificación, el fútbol griego atraviesa un fenómeno inesperado: una generación sub-23 que ya compite y se valoriza en las ligas más exigentes de Europa.
El paralelismo que empieza a circular en medios y mercados no es menor. La situación recuerda a Bélgica en 2012, cuando quedó fuera de la Copa del Mundo2010 pero ya tenía a Hazard, De Bruyne y Courtois irrumpiendo en la elite. Grecia, salvando distancias, atraviesa hoy un proceso similar.
El caso más emblemático es Christos Mouzakitis, mediocampista del Olympiacos, pero el fenómeno es colectivo y transversal.
Mouzakitis y el nuevo corazón del mediocampo griego
Con apenas 18 años, Christos Mouzakitis es señalado como el símbolo de esta camada. Zurdo, técnico y con lectura de juego, es comparado con Luka Modric por su capacidad para romper líneas y organizar desde el centro del campo.
Formado en Olympiacos, su crecimiento se aceleró tras consagrarse en la UEFA Youth League, donde fue protagonista del título juvenil del club griego. Desde entonces, Arsenal y Manchester United siguen de cerca su evolución, al igual que otros equipos de la Premier.
Embed - Christos Mouzakitis 2025 - The Perfect Talent | Skills, Goals & Assists | HD
Ataque joven y presente en la Premier League
Grecia ya cuenta con delanteros jóvenes que compiten en la liga más exigente del mundo:
Charalampos Kostoulas (18): delantero del Brighton, capaz de definir con recursos poco habituales, como su reciente gol de chilena en Inglaterra.
La estructura defensiva también muestra señales claras de evolución:
Konstantinos Koulierakis (22): central zurdo afianzado en el Wolfsburgo de la Bundesliga.
Konstantinos Mavropanos (28): referente defensivo del West Ham, con experiencia en Arsenal y Premier League.
En el arco, Grecia tiene recambio y presente:
Christos Mandas (24): arquero de la Lazio, con una valoración cercana a los 25 millones de euros y seguimiento desde Inglaterra.
Konstantinos Tzolakis (23): titular en Olympiacos y con rodaje en competencias europeas.
Odisseas Vlachodimos (31): arquero del Sevilla, aporta experiencia y liderazgo.
Talento creativo y proyección a Italia
El mediocampo creativo encuentra su nombre propio en Giannis Konstantelias (22), figura del PAOK y considerado por analistas como el jugador más talentoso del fútbol griego actual. Su perfil técnico lo proyecta hacia el fútbol italiano en el corto plazo.
El mercado ya habla griego
Aunque Grecia no estará en las fotos del Mundial 2026, el mercado europeo ya está reaccionando. Premier League, Bundesliga, Serie A y ligas formadoras como Bélgica concentran hoy a los principales talentos helenos.