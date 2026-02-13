La Selección que no va al Mundial 2026, pero prepara una generación que ya sacude a Europa

La eliminación de Grecia del Mundial 2026 parecía confirmar el largo retroceso de una selección que no logra protagonismo desde su histórica Eurocopa 2004. Sin embargo, lejos de los focos de la clasificación, el fútbol griego atraviesa un fenómeno inesperado: una generación sub-23 que ya compite y se valoriza en las ligas más exigentes de Europa .

El paralelismo que empieza a circular en medios y mercados no es menor. La situación recuerda a Bélgica en 2012 , cuando quedó fuera de la Copa del Mundo 2010 pero ya tenía a Hazard, De Bruyne y Courtois irrumpiendo en la elite. Grecia, salvando distancias, atraviesa hoy un proceso similar.

A diferencia de otros momentos del fútbol heleno, este resurgir no se apoya en una figura aislada. Grecia exporta talento en todas las líneas , desde arqueros cotizados en 25 millones de euros hasta delanteros que ya convierten goles espectaculares en la Premier League.

El caso más emblemático es Christos Mouzakitis , mediocampista del Olympiacos, pero el fenómeno es colectivo y transversal.

Con apenas 18 años, Christos Mouzakitis es señalado como el símbolo de esta camada. Zurdo, técnico y con lectura de juego, es comparado con Luka Modric por su capacidad para romper líneas y organizar desde el centro del campo.

Formado en Olympiacos, su crecimiento se aceleró tras consagrarse en la UEFA Youth League, donde fue protagonista del título juvenil del club griego. Desde entonces, Arsenal y Manchester United siguen de cerca su evolución, al igual que otros equipos de la Premier.

Embed - Christos Mouzakitis 2025 - The Perfect Talent | Skills, Goals & Assists | HD

Ataque joven y presente en la Premier League

Grecia ya cuenta con delanteros jóvenes que compiten en la liga más exigente del mundo:

Charalampos Kostoulas (18): delantero del Brighton, capaz de definir con recursos poco habituales, como su reciente gol de chilena en Inglaterra.



CHARALAMPOS KOSTOULAS



Brighton vs Bournemouth

19/1

Stefanos Tzimas (20): también en el Brighton, proyectado como socio ofensivo de Kostoulas a mediano plazo.

Christos Tzolis (23): extremo del Brujas, señalado como uno de los jugadores más determinantes de la liga belga y seguido por clubes de la Premier.

A ellos se suma Vangelis Pavlidis (27), goleador del Benfica y referencia ofensiva actual, quien llegaría al Mundial 2030 en plena madurez.

Embed - Vangelis Pavlidis - 2024/25 Goals | Benfica

Defensa sólida y arqueros de exportación

La estructura defensiva también muestra señales claras de evolución:

Konstantinos Koulierakis (22): central zurdo afianzado en el Wolfsburgo de la Bundesliga.

image Konstantinos Koulierakis, defensor del Wolfsburgo

Konstantinos Mavropanos (28): referente defensivo del West Ham, con experiencia en Arsenal y Premier League. image Konstantinos Mavropanos, referente defensivo del West Ham

En el arco, Grecia tiene recambio y presente:

Christos Mandas (24) : arquero de la Lazio, con una valoración cercana a los 25 millones de euros y seguimiento desde Inglaterra. image Christos Mandas, arquero de la Lazio

: arquero de la Lazio, con una valoración cercana a los 25 millones de euros y seguimiento desde Inglaterra. Konstantinos Tzolakis (23) : titular en Olympiacos y con rodaje en competencias europeas. image Konstantinos Tzolakis, titular en Olympiacos

: titular en Olympiacos y con rodaje en competencias europeas. Odisseas Vlachodimos (31): arquero del Sevilla, aporta experiencia y liderazgo. image Odisseas Vlachodimos, arquero del Sevilla

Talento creativo y proyección a Italia

El mediocampo creativo encuentra su nombre propio en Giannis Konstantelias (22), figura del PAOK y considerado por analistas como el jugador más talentoso del fútbol griego actual. Su perfil técnico lo proyecta hacia el fútbol italiano en el corto plazo.

image Giannis Konstantelias, figura del PAOK

El mercado ya habla griego

Aunque Grecia no estará en las fotos del Mundial 2026, el mercado europeo ya está reaccionando. Premier League, Bundesliga, Serie A y ligas formadoras como Bélgica concentran hoy a los principales talentos helenos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por UEFA EURO (@uefaeuro)

La consecuencia es clara: Grecia dejó de ser una selección periférica para convertirse en un semillero observado, con una base joven que apunta directamente a la Eurocopa 2028 y al Mundial 2030.