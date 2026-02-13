13 de febrero de 2026 - 10:10

La Selección que no va al Mundial 2026, pero prepara una generación que ya sacude a Europa

Aunque Grecia quedó fuera del Mundial 2026, una camada de futbolistas sub-23 ya se consolida en la Premier, la Bundesliga y la Serie A, y es comparada con la Bélgica que emergió antes de 2014.

Nicolás Salas
Por Nicolás Salas

La eliminación de Grecia del Mundial 2026 parecía confirmar el largo retroceso de una selección que no logra protagonismo desde su histórica Eurocopa 2004. Sin embargo, lejos de los focos de la clasificación, el fútbol griego atraviesa un fenómeno inesperado: una generación sub-23 que ya compite y se valoriza en las ligas más exigentes de Europa.

El paralelismo que empieza a circular en medios y mercados no es menor. La situación recuerda a Bélgica en 2012, cuando quedó fuera de la Copa del Mundo 2010 pero ya tenía a Hazard, De Bruyne y Courtois irrumpiendo en la elite. Grecia, salvando distancias, atraviesa hoy un proceso similar.

Una generación que no depende de un solo nombre

A diferencia de otros momentos del fútbol heleno, este resurgir no se apoya en una figura aislada. Grecia exporta talento en todas las líneas, desde arqueros cotizados en 25 millones de euros hasta delanteros que ya convierten goles espectaculares en la Premier League.

image
Christos Mouzakitis, volante del Olympiacos.

Christos Mouzakitis, volante del Olympiacos.

El caso más emblemático es Christos Mouzakitis, mediocampista del Olympiacos, pero el fenómeno es colectivo y transversal.

Mouzakitis y el nuevo corazón del mediocampo griego

Con apenas 18 años, Christos Mouzakitis es señalado como el símbolo de esta camada. Zurdo, técnico y con lectura de juego, es comparado con Luka Modric por su capacidad para romper líneas y organizar desde el centro del campo.

Formado en Olympiacos, su crecimiento se aceleró tras consagrarse en la UEFA Youth League, donde fue protagonista del título juvenil del club griego. Desde entonces, Arsenal y Manchester United siguen de cerca su evolución, al igual que otros equipos de la Premier.

Embed - Christos Mouzakitis 2025 - The Perfect Talent | Skills, Goals & Assists | HD

Ataque joven y presente en la Premier League

Grecia ya cuenta con delanteros jóvenes que compiten en la liga más exigente del mundo:

  • Charalampos Kostoulas (18): delantero del Brighton, capaz de definir con recursos poco habituales, como su reciente gol de chilena en Inglaterra.
    Embed
  • Stefanos Tzimas (20): también en el Brighton, proyectado como socio ofensivo de Kostoulas a mediano plazo.
    image
    Stefanos Tzimas, jugador del Brighton de la Premier League.

    Stefanos Tzimas, jugador del Brighton de la Premier League.

  • Christos Tzolis (23): extremo del Brujas, señalado como uno de los jugadores más determinantes de la liga belga y seguido por clubes de la Premier.
    image
    Christos Tzolis, extremo del Brujas de Bélgica

    Christos Tzolis, extremo del Brujas de Bélgica

A ellos se suma Vangelis Pavlidis (27), goleador del Benfica y referencia ofensiva actual, quien llegaría al Mundial 2030 en plena madurez.

Embed - Vangelis Pavlidis - 2024/25 Goals | Benfica

Defensa sólida y arqueros de exportación

La estructura defensiva también muestra señales claras de evolución:

  • Konstantinos Koulierakis (22): central zurdo afianzado en el Wolfsburgo de la Bundesliga.
image
Konstantinos Koulierakis, defensor del Wolfsburgo

Konstantinos Koulierakis, defensor del Wolfsburgo

  • Konstantinos Mavropanos (28): referente defensivo del West Ham, con experiencia en Arsenal y Premier League.
    image
    Konstantinos Mavropanos, referente defensivo del West Ham

    Konstantinos Mavropanos, referente defensivo del West Ham

En el arco, Grecia tiene recambio y presente:

  • Christos Mandas (24): arquero de la Lazio, con una valoración cercana a los 25 millones de euros y seguimiento desde Inglaterra.
    image
    Christos Mandas, arquero de la Lazio

    Christos Mandas, arquero de la Lazio

  • Konstantinos Tzolakis (23): titular en Olympiacos y con rodaje en competencias europeas.
    image
    Konstantinos Tzolakis, titular en Olympiacos

    Konstantinos Tzolakis, titular en Olympiacos

  • Odisseas Vlachodimos (31): arquero del Sevilla, aporta experiencia y liderazgo.
    image
    Odisseas Vlachodimos, arquero del Sevilla

    Odisseas Vlachodimos, arquero del Sevilla

Talento creativo y proyección a Italia

El mediocampo creativo encuentra su nombre propio en Giannis Konstantelias (22), figura del PAOK y considerado por analistas como el jugador más talentoso del fútbol griego actual. Su perfil técnico lo proyecta hacia el fútbol italiano en el corto plazo.

image
Giannis Konstantelias, figura del PAOK

Giannis Konstantelias, figura del PAOK

El mercado ya habla griego

Aunque Grecia no estará en las fotos del Mundial 2026, el mercado europeo ya está reaccionando. Premier League, Bundesliga, Serie A y ligas formadoras como Bélgica concentran hoy a los principales talentos helenos.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por UEFA EURO (@uefaeuro)

La consecuencia es clara: Grecia dejó de ser una selección periférica para convertirse en un semillero observado, con una base joven que apunta directamente a la Eurocopa 2028 y al Mundial 2030.

