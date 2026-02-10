Brilló en la Premier League y ahora sufre: "Hay fuertes dolores que me obligan a usar silla de ruedas"

La dura realidad de Rio Ferdinand, estrella de la Premier League:
La confesión se dio en diálogo con el medio Men’s Health UK, donde el zaguero que pasó por Manchester United y la Selección de Inglaterra reconoció que padece fuertes dolores en su espalda, producto de molestias que lo aquejaron durante su trayectoria y que trató con pastillas e inflitraciones para poder seguir actuando en el campo. “Llevo mucho tiempo con problemas de espalda. Tengo lesiones de mi carrera... Estuve tomando pastillas e inyecciones durante seis años para poder jugar”, contó.
Esta situación ha llegado a un punto límite. Según sus propias palabras, Ferdinand es víctima de episodios de grandes dolores, que le provocan la necesidad de internarse en un centro de salud o utilizar silla de ruedas. “Eso me ha afectado. Tengo momentos muy fuertes de dolor de espalda que me obligan a estar hospitalizado o en silla de ruedas un par de días. Es una locura, pero surge de repente”, lanzó.
Rio Ferdinand contó su secreto para superar la lesión de espalda:
Lejos de quedarse quieto, Río se puso manos a la obra y decidió atacar directamente al problema: “He estado viendo a un fisioterapeuta por primera vez desde que me retiré. Ha estado haciendo un montón de manipulaciones y demás, y en su edificio también está mi entrenador personal, así que le informa sobre mi entrenamiento. Hay un enfoque holístico en lo que hago ahora y espero que eso me resulte muy útil”.
Esta nueva manera de tratar con su cuerpo le permitió llegar a una conclusión respecto a su salud. “En lugar de arreglar cuando está roto, en realidad debes prevenir las lesiones. Ahora sé lo que hago. Pero tengo 47 años. Me llevó tanto tiempo”, reconoció al respecto.
Ferdinand pasó malos momentos a lo largo de su vida, los cuales utiliza como combustible para levantarse diariamente. “Mis hijos necesitan verme levantarme e ir a trabajar. Necesitan verme a mí y a Kate ir al gimnasio. Quiero que lleven un estilo de vida saludable y que piensen que ir al gimnasio o simplemente moverse es lo normal. Y no se lo digo a mis hijos; necesitan verlo”, lanzó.
Otro de los hechos trágicos que marcó su vida fue la pérdida de su esposa Rebecca, aunque no evitó el cambio en sus hábitos físicos. “Siempre he ido al gimnasio. Siempre he estado entrenando. Así que para mí, no es una obligación, es una forma de vida. Debido al trauma que sufrimos en nuestra vida (el fallecimiento de su esposa Rebecca), mis hijos necesitaban ver acciones positivas tanto como fuera posible. Así que, al levantarme, les dije: ‘Sí, estamos en una mala situación, pero papá va al gimnasio todos los días. Sigue haciéndolo’”, finalizó.