Brilló en la Premier League y ahora sufre: "Hay fuertes dolores que me obligan a usar silla de ruedas"

La dura realidad de Rio Ferdinand, estrella de la Premier League: image La confesión se dio en diálogo con el medio Men’s Health UK, donde el zaguero que pasó por Manchester United y la Selección de Inglaterra reconoció que padece fuertes dolores en su espalda, producto de molestias que lo aquejaron durante su trayectoria y que trató con pastillas e inflitraciones para poder seguir actuando en el campo. “Llevo mucho tiempo con problemas de espalda. Tengo lesiones de mi carrera... Estuve tomando pastillas e inyecciones durante seis años para poder jugar”, contó.

Esta situación ha llegado a un punto límite. Según sus propias palabras, Ferdinand es víctima de episodios de grandes dolores, que le provocan la necesidad de internarse en un centro de salud o utilizar silla de ruedas. “Eso me ha afectado. Tengo momentos muy fuertes de dolor de espalda que me obligan a estar hospitalizado o en silla de ruedas un par de días. Es una locura, pero surge de repente”, lanzó.

Rio Ferdinand contó su secreto para superar la lesión de espalda: image Río Ferdinand, de brillar en la Premier League a sufrir por las lesiones. Hoy, entrena a diario para superarlas. Men´s Health Lejos de quedarse quieto, Río se puso manos a la obra y decidió atacar directamente al problema: “He estado viendo a un fisioterapeuta por primera vez desde que me retiré. Ha estado haciendo un montón de manipulaciones y demás, y en su edificio también está mi entrenador personal, así que le informa sobre mi entrenamiento. Hay un enfoque holístico en lo que hago ahora y espero que eso me resulte muy útil”.

Esta nueva manera de tratar con su cuerpo le permitió llegar a una conclusión respecto a su salud. “En lugar de arreglar cuando está roto, en realidad debes prevenir las lesiones. Ahora sé lo que hago. Pero tengo 47 años. Me llevó tanto tiempo”, reconoció al respecto.