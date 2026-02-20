20 de febrero de 2026 - 16:29

La rompe en Europa y fue sondeado por el Atlético de Madrid ante la posible salida de Julián Álvarez

Mientras trabaja para asegurar la continuidad de su figura, el club colchonero también abrió contactos por el delantero argentino que brilla en Francia.

Lo busca el Atlético para reforzar la delantera de cara a la competencia.

Los Andes
En medio de un 2025-26 con altibajos, el Atlético de Madrid intensificó las conversaciones para retener a Julián Álvarez, uno de los pilares ofensivos en el proyecto de Diego Simeone, ante el constante interés de varios clubes europeos. El objetivo principal es garantizar que el delantero argentino siga al menos una temporada más pese al interés de varios clubes europeos.

Paralelamente, la dirigencia colchonera inició sondeos por Joaquín Panichelli, el atacante formado en River Plate que no llegó a debutar en Primera en Argentina pero se consolidó en Europa tras pasos por Deportivo Alavés, CD Mirandés y actualmente en Racing Club Strasbourg Alsace. Por ahora, el acercamiento quedó en una evaluación inicial, aunque podría transformarse en una propuesta concreta de cara al próximo mercado de pases.

Joaquín Panichelli es el máximo candidato por su nivel en Francia.

Panichelli no es el único delantero argentino que busca Diego Simeone

Además de Panichelli, el Atlético mantiene vivo el interés por otros delanteros, como José “Flaco” López, figura de Palmeiras, por quien ya consultaron condiciones en enero sin éxito debido a la negativa del club brasileño. La intención es reforzar el ataque sin perder competitividad, ya sea consolidando a Álvarez o sumando recambios de alto nivel.

En caso de no poder retener a Julián, los colchoneros tienen apuntados a estos dos delanteros que están en un muy buen nivel en sus respectivos clubes. Desde Madrid saben que las negociaciones no serán fáciles, pero están dispuestos a reforzar su delantera ante una eventual salida de "La Araña" en el próximo mercado de pases.

José Manuel López ya tuvo su debut en la Selección Argentina

En este escenario, el futuro del ataque del Atlético de Madrid dependerá en gran medida de lo que ocurra con Julián Álvarez. Si el club logra retenerlo, Simeone podría mantener una base ofensiva consolidada y sumar variantes jóvenes para potenciar la competencia interna. En cambio, si finalmente llega una oferta difícil de rechazar, la dirigencia necesitará acelerar gestiones para no perder peso en una zona clave del equipo.

En ese contexto, el seguimiento a Joaquín Panichelli aparece como una apuesta a futuro, pensando en un delantero con proyección y margen de crecimiento en Europa. La decisión final marcará el rumbo del próximo mercado y también el perfil del Atlético versión 2026, que busca sostener protagonismo tanto en La Liga como en el plano internacional.

Julián Álvarez llegó al colchonero a mediados de la temporada 22/23.

