¡Vamos Cheche! Tras la dura lesión, Luciano Sanchez jugó en reserva en el duelo entre Independiente y el Bicho

Tras sufrir una serie lesión en la Copa Libertadores, Luciano Sánchez volvió al fútbol después de dos años. Hoy, pisó suelo mendocino.

Sin dudas, es uno de los jugadores más querido y respetado del medio. Por propios y extraños. Su humildad siempre fue su carta de presentación. Lo quieren todos. Es un hijo pródigo de Independiente Rivadavia. Por su respeto, sacrificio, humilidad y entrega, Luciano Sñanchez. se ganó el reconocimiento de todos. Increíble.

Hace dos años, besó la lona. Jugando la Copa Libertadores con Argentinos Juniors ante Fluminense, sufrió una dura lesión. Tras un choque con el multicampeón Marcelo, sufrió una luxación completa de su rodilla izquierda. Las imágenes conmovieron al mundo entero. Impresionante.

Fiel a su estilo, pasó por la cirugía y luego la rehabilitación. El último 25 de junio, jugó un partido amistoso contra Vélez. Y un mes más tarde, en Rosario,jugó con la reserva de Newell's. Lleva dos meses a pura competencia. Y en cualquier momento, se ganará su lugar en el 11 de Nicolás Diez. Su entrega, nunca se negocia.

Hoy, estuvo presente en la Ciudad Deportiva de Independiente Rivadavia. Jugó la Lepra y el Bicho. El fanático Azul tuvo 90 minutos de pura felicidad. Ganó su equipo por 2-1 y Luciano Sánchez pisó suelo mendocino. Emocionante.

La dura recuperación de Luciano Sánchez Tras su grave lesión, Cheche tuvo que someterse a dos cirugías de reconstrucción en su rodilla izquierda. La primera se realizó el 21 de agosto de 2023 y se enfocó en la reconstrucción ligamentaria y la reparación del nervio peroneo, que se vio afectado por la lesión.