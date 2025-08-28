28 de agosto de 2025 - 18:35

¡Vamos Cheche! Tras la dura lesión, Luciano Sanchez jugó en reserva en el duelo entre Independiente y el Bicho

Tras sufrir una serie lesión en la Copa Libertadores, Luciano Sánchez volvió al fútbol después de dos años. Hoy, pisó suelo mendocino.

El mendocino, Luciano Cheche Sánchez, volvió a pisar suelo mendocino y jugó en la reserva del Bicho ante Independiente Rivadavia.&nbsp;

El mendocino, Luciano "Cheche" Sánchez, volvió a pisar suelo mendocino y jugó en la reserva del Bicho ante Independiente Rivadavia. 

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Foto:

Ramiro Gómez/ Los Andes
Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Foto:

Ramiro Gómez / Luciano Sánchez
Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

LUCIANO SÁNCHEZ
Hace dos años, besó la lona. Jugando la Copa Libertadores con Argentinos Juniors ante Fluminense, sufrió una dura lesión. Tras un choque con el multicampeón Marcelo, sufrió una luxación completa de su rodilla izquierda. Las imágenes conmovieron al mundo entero. Impresionante.

LUCIANO SÁNCHEZ
Fiel a su estilo, pasó por la cirugía y luego la rehabilitación. El último 25 de junio, jugó un partido amistoso contra Vélez. Y un mes más tarde, en Rosario,jugó con la reserva de Newell's. Lleva dos meses a pura competencia. Y en cualquier momento, se ganará su lugar en el 11 de Nicolás Diez. Su entrega, nunca se negocia.

LUCIANO SÁNCHEZ
Hoy, estuvo presente en la Ciudad Deportiva de Independiente Rivadavia. Jugó la Lepra y el Bicho. El fanático Azul tuvo 90 minutos de pura felicidad. Ganó su equipo por 2-1 y Luciano Sánchez pisó suelo mendocino. Emocionante.

LUCIANO SÁNCHEZ
La dura recuperación de Luciano Sánchez

Tras su grave lesión, Cheche tuvo que someterse a dos cirugías de reconstrucción en su rodilla izquierda. La primera se realizó el 21 de agosto de 2023 y se enfocó en la reconstrucción ligamentaria y la reparación del nervio peroneo, que se vio afectado por la lesión.

La segunda de ellas fue una plastia de ligamento cruzado anterior y posterior, que consiste en reconstruir el ligamento que se encuentra en el centro de la rodilla. El ligamento cruzado anterior (LCA) conecta el hueso de la espinilla (tibia) con el hueso del muslo (fémur). Tras su luxación completa, todo tuvo que ser reconstruido.

Embed

En el medio, de su dura rehabilitación, Luciano renovó su vínculo con Argentinos Juniors hasta el 2026, una gran decisión de la dirigencia del Bicho, que fue celebrada por el fútbol argentino.

Hoy, todo ese proceso ya quedó atrás y su regreso ya es una realidad.

